 العولمة 3000 - هجرة العقول بسبب الغلاء في تركيا ومواضيع أخرى | العولمة 3000 | DW | 25.06.2022

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العولمة 3000

العولمة 3000 - هجرة العقول بسبب الغلاء في تركيا ومواضيع أخرى

ارتفاع الأسعار والتضخم المالي الكبير في تركيا يدفع الكثيرمن الشباب إلى التفكير في مغادرة البلاد. وأيضاً: مخاوف مملكة بوتان الجبلية بشأن المياه، وانخفاض مستوى المياه الجوفية في ألمانيا.

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