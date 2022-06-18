العولمة 3000 - هجرة العقول بسبب الغلاء في تركيا ومواضيع أخرى

سيناريوهات كارثية توقد لهيب أسعار الغذاء في العالم

يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.