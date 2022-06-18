العولمة 3000 - هجرة العقول بسبب الغلاء في تركيا ومواضيع أخرى

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ارتفاع الأسعار والتضخم المالي الكبير في تركيا يدفع الكثيرمن الشباب إلى التفكير في مغادرة البلاد. وأيضاً: مخاوف مملكة بوتان الجبلية بشأن المياه، وانخفاض مستوى المياه الجوفية في ألمانيا.
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
على مدار أربعة أيام سافر نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، عبر الشرق الأوسط حاملا معه أفكارا ورؤى مستقبلية حول السلام والتعاون بين دول المنطقة. ويعتقد أن التغير المناخي ينبغي أن يجبر الدول على التعاون رغم خلافاتها.
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