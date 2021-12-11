العولمة 3000 - مجلة العولمة و الإنسان

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محاربة الجفاف، فرقة مسرحية في كينيا تساعد في حل هذا المشكل. هل يكمن حل الطلب المتزايد لدينا على الطاقة باستغلال قوة البحار؟ بصحة جيدة وسعداء في الشيخوخة، ما سر المناطق الزرقاء؟ زيارة إلى كاليفورنيا.
مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، يتراجع منسوب المياه العذبة أيضا، ما يفاقم مشكلة شح المياه ويهدد بنشوب حروب مستقبلا. فهل يمكن تدارك الأمر وإيجاد حلول وإبعاد شبح حروب المياه؟
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