 العولمة 3000 - مجلة العولمة و الإنسان | العولمة 3000 | DW | 18.12.2021

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العولمة 3000

العولمة 3000 - مجلة العولمة و الإنسان

محاربة الجفاف، فرقة مسرحية في كينيا تساعد في حل هذا المشكل. هل يكمن حل الطلب المتزايد لدينا على الطاقة باستغلال قوة البحار؟ بصحة جيدة وسعداء في الشيخوخة، ما سر المناطق الزرقاء؟ زيارة إلى كاليفورنيا.

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Rechte: Nur für diese Berichterstattung! *** Sendung Global 3000 vom 06.12.2021 Circular Economy – Was ist das eigentlich? Beschreibung: Das Ziel einer Kreislaufwirtschaft: Produkte nachhaltig herstellen, Ressourcen schonen und Umweltschäden reduzieren. Copyright: DW

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