العولمة 3000 - كيف يضر فاحشو الثراء بالمناخ والبيئة ومواضيع أخرى

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تزايد عدد فاحشي الثراء في العالم أجمع، وبالتالي تزايد ما يسببونه من تغير للمناخ بأسلوب حياتهم، وأيضاً: ملاجئ فاخرة في الولايات المتحدة خوفا من نهاية العالم.
تحول قصر إلماو في بافاريا الألمانية إلى حصن منيع، حيث قمة دول مجموعة السبع. قمة كان تغير المناخ يتصدر جدول أعمالها، لكن حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة غيرت أجندة القمة، التي دعيت إليها دول صاعدة تأمل المجموعة كسبها ضد روسيا.
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