 العولمة 3000 - كيف يضر فاحشو الثراء بالمناخ والبيئة ومواضيع أخرى | العولمة 3000 | DW | 22.10.2022

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العولمة 3000

العولمة 3000 - كيف يضر فاحشو الثراء بالمناخ والبيئة ومواضيع أخرى

تزايد عدد فاحشي الثراء في العالم أجمع، وبالتالي تزايد ما يسببونه من تغير للمناخ بأسلوب حياتهم، وأيضاً: ملاجئ فاخرة في الولايات المتحدة خوفا من نهاية العالم.

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DW Magazin Global 3000 (04.07.2022) - GS Mumbai Pani Puri sind gefüllte Teigbällchen. Man kann sie in Mumbai an vielen kleinen Straßenständen kaufen.

الهند: وجبات الشارع اللذيذة 15.10.2022

DW Magazin Global 3000 (04.07.2022) - C2C Jedes Jahr fallen riesige Mengen Bauschutt an, denn die wenigsten Gebäude werden nachhaltig konstruiert.

إقتصاد المستقبل: التخفيف من قمامة العالم 15.10.2022

المزيد العولمة 3000

Titel: Kolumbien Bücher Beschreibung: Eine Branche erlebt seit dem Lockdown in Kolumbien einen regelrechten Boom: der Buchhandel. Rechte: sind gegeben Copy: DW

الأزمة واكتشاف متعة القراءة في كولومبيا 22.10.2022

Von der Straße in den Zirkus. Jacobus Claassen hat als Kind eine Chance bekommen und sie genutzt. Heute ist er Artist.

جنوب إفريقيا: من الشوارع الى مسارح العالم 22.10.2022

Titel: USA Bunker Beschreibung: Kriege, Pandemien, Naturkatastrophen. Mit zunehmendem Gefühl von Bedrohung, boomt die Nachfrage nach Bunkern in den USA. Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben Copy: ZDF

ملاجئ فاخرة في الولايات المتحدة: تجارة الخوف 22.10.2022

Titel: Superreiche Beschreibung: Privatjets, Mega-Yachten, Hubschrauber, Villen. Die Zahl der Superreichen wächst, und das aller Krisen zum Trotz. Mit ihrem luxuriösen Lebensstil verschmutzen Milliardäre die Luft mit Schadstoffen. Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben Copy: dpa Picture Alliance

كيف يضر فاحشو الثراء بالمناخ والبيئة 22.10.2022

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