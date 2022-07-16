 العولمة 3000 - عواقب تغير المناخ ومواضيع أخرى | العولمة 3000 | DW | 23.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

العولمة 3000 - عواقب تغير المناخ ومواضيع أخرى

محاربة الجفاف، فرقة مسرحية في كينيا تساعد في حل هذا المشكل. هل يكمن حل الطلب المتزايد لدينا على الطاقة باستغلال قوة البحار؟ بصحة جيدة وسعداء في الشيخوخة، ما سر المناطق الزرقاء؟ زيارة إلى كاليفورنيا.

مشاهدة الفيديو 26:09

المزيد من المركز الإعلامي

مجلة العولمة

العولمة 3000 - مجلة العولمة 16.07.2022

Wohnzimmer Almere Beschreibung: Unser Globales Wohnzimmer kommt diesmal aus Almere in den Niederlanden. Wir sind bei Shirley van Oostrom und Hund Orla Rechte: sind gegeben Copy: DW Magazin Global 3000 vom 11.07.2022 Bilder aus der DW-Sendung Global 3000

هولندا: بيت من ألمير 16.07.2022

Saudi Arabien Rallye Beschreibung. In Saudi Arabien dürfen jetzt auch Frauen Auto und sogar Wüsten-Rallyes fahren. Rechte: sind NUR für diesen Beitrag gegeben Copy: SWR Magazin Global 3000 vom 11.07.2022 Bilder aus der DW-Sendung Global 3000

السعودية: نساء يشاركن في الرالي 16.07.2022

Oluwaseyi Moejoh will Nigeria sauberer machen. Das afrikanische Land erstickt im Müll. Nicht einmal die Hälfte aller Abfälle werden eingesammelt, nur ein Bruchteil recycelt.

نيجيريا: شباب ضد القمامة 16.07.2022

المزيد العولمة 3000

Ältere Frau

صحة جيدة - ما هو سر كبار السن في لوما ليندا؟ 23.07.2022

Windräder im Wasser

التيارات البحرية ـ هل هي طاقة المستقبل؟ 23.07.2022

Dürre

كينيا - المسرح ضد تغير المناخ 23.07.2022

مجلة العولمة و الإنسان

العولمة 3000 - مجلة العولمة و الإنسان 23.07.2022

اقرأ أيضا

5.8.2021, Eco India, Nothing on our planet can survive without water. Yet in most parts of the world, it’s scarce. The global water crisis is threatening millions of people and their livelihoods. But there are ways to combat water scarcity. Redaktion: Heather Moore

كيف يمكننا حل مشكلة شح المياه وتجنب حروبها مستقبلا؟ 23.08.2021

مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، يتراجع منسوب المياه العذبة أيضا، ما يفاقم مشكلة شح المياه ويهدد بنشوب حروب مستقبلا. فهل يمكن تدارك الأمر وإيجاد حلول وإبعاد شبح حروب المياه؟