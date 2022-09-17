العولمة 3000 - تدابير لمواجهة موجات الحر الشديدة ومواضيع أخرى

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.