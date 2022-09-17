العولمة 3000 - تدابير لمواجهة موجات الحر الشديدة ومواضيع أخرى

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نضال من أجل حقوق المرأة وحق تقرير مصيرها في المكسيك، وتدابير جديدة لضبط درجات الحرارة في أثينا وفريتاون وسانتياغو وتبعات موجة الحر في إسبانيا
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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