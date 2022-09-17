 العولمة 3000 - تدابير لمواجهة موجات الحر الشديدة ومواضيع أخرى | العولمة 3000 | DW | 24.09.2022

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العولمة 3000

العولمة 3000 - تدابير لمواجهة موجات الحر الشديدة ومواضيع أخرى

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