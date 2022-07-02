 العولمة 3000 - الغابات المطيرة في خطر | العولمة 3000 | DW | 09.07.2022

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العولمة 3000

العولمة 3000 - الغابات المطيرة في خطر

في حلقة هذا الأسبوع من ( العولمة ) نتوجه إلى الأمازون للتعرف على حياة السكان الأصليين وسط زدياة كبيرة وغير قانونية في إزالة الغابات التي يعيش وسطها سكان الأمازون الأصليين. وهل سيتمكن اقتصاد المستقبل من التخفيف من حدة أزمة النفايات في العالم؟

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