العولمة 3000 - الغابات المطيرة في خطر

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في حلقة هذا الأسبوع من ( العولمة ) نتوجه إلى الأمازون للتعرف على حياة السكان الأصليين وسط زدياة كبيرة وغير قانونية في إزالة الغابات التي يعيش وسطها سكان الأمازون الأصليين. وهل سيتمكن اقتصاد المستقبل من التخفيف من حدة أزمة النفايات في العالم؟
تأهلت ويلز لمونديال قطر للمرة الأولى منذ 64 عاماً بفوزها على أوكرانيا بهدف يتيم في كارديف في نهائي الملحق الاوروبي. وجاء الهدف بواسطة قائد أوكرانيا أندري يارمولنكو الذي حوّل خطأ داخل شباك فريقه ركلة حرة سددها غاريث بيل.
في مؤتمر صحفي، تحاشى نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الإجابة بشكل صريح بخصوص بقائه ضمن صفوف النادي الباريسي في الموسم المقبل، فيما قلل من شأن الخلاف بينه وبين زميله النجم البرازيلي نيمار.
عام قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، الانتقادات الموجهة للإمارة بسبب ملف حقوق الإنسان لم تتوقف ويتوقع أن البطولة لن تمر من دون ارتفاع أصوات منتقدة من المشجعين وحتى اللاعبين. وقطر تؤكد أن البطولة تصب في خدمة الجميع.
قرّر المغرب تعليق رحلاته إلى ثلاث دول أوروبية منها ألمانيا بسبب الإجراءات الاحترازية من سلالة كورونا المتحورة. وسجل المغرب قبل أسابيع أول إصابة بهذه النسخة المتحورة التي أقلقت العالم المنهك من الجائحة.
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