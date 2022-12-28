 العولمة في أزمة | تقارير جديدة | DW | 28.12.2022

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تقارير جديدة

العولمة في أزمة

كان يُنظر للعولمة على أنها ضمانة لتحقيق النمو الاقتصادي. لكن التجارة العادلة تفقد أهميتها بشكل متزايد.

Symbolbild I Containerschiff

فالبلدان الأكثر فقرا هي الخاسرة، فهي تحصل بالكاد على فرص للوصول إلى الأسواق العالمية، كما أن سكّانها محرومون إلى حد بعيد من الفرص التي تتيحها الهجرة.

China | Wirtschaft und Handel

فرصة الوصول الحر إلى الأسواق العالمية، كان من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الرخاء وضمان التعايش السلمي بين الدول. لكن ما هي الدول التي تحقّق فوائد من المنافسة العالمية؟ وما هي الدول التي تتجنّبها وتحمي اقتصاداتها على حساب من لا يستطيعون تحمّل مخاطرها؟ ولماذا تُروج التجارة الحرّة لحرية حركة البضائع، وتفرض في الوقت ذاته قيوداً على حركة العمّال؟ نسافر عبر الولايات المتّحدة الأمريكية وبيرو والسنغال وأوروبا بحثاً عن إجابات لهذه الأسئلة، ونتحدث عمن يستفيدون من العولمة، وعمن يعانون أيضا بسببها. 

US-Strafzölle - ThyssenKrupp Stahlarbeiter

تمكّن مصنع الفولاذ السابق في مدينة دويسبورغ الألمانية من العودة للتصنيع مجددا بفضل اتفاقية مع الصين. أما مصانع الفولاذ الأمريكية فتمرّ بحالة تدهور، وتُلقي بالذنب في ذلك على الصين والعولمة. ففي ظلّ شعار أمريكا أولاً بدأت الولايات المتّحدة بدعم قطاعي الصناعة والزراعة بمليارات الدولارات. لكن هذا الدعم الحمائي يجلب معه مزيدا من المعاناة للبلدان الفقيرة.
 

Peru Frauen bei der Ernte in Cusco


إذ أن بلدا مثل بيرو مرتبط بالعولمة بقوة، لكنه لم يُحقّق إلا نجاحات ضئيلة في مجال مكافحة الفقر. من الواضح أيضا أن حركة الهجرة العالمية لا تستفيد من العولمة سوى بنسبة جد ضئيلة. أما في إسبانيا فتعاني الزراعة من نقص في أعداد العاملين، لكن الاتّحاد الأوروبي يُعارض فتح باب الهجرة.
 

Gambia Flüchtlinge Mittelmeer


وفي ذات الوقت يفرّ الناس من السنغال بحثا عن حياة جديدة أفضل، لأن بلدهم وقع ضحية الطمع العالمي المتجسّد بالصيد غير القانوني، أو استحواذ الشركات العالمية على الأراضي الزراعية. أما الصينيون فكانوا من الرابحين في المنافسة على العمل والهجرة. فمنذ زمن طويل تلقوا تعليما ملائما وتعلموا وضع الخطط الملائمة لتحقيق طموحاتهم خارج بلدهم. هذا الوثائقي يلقي الضوء في جزئين على قصص ومصائر أفراد في عالم مُعوَلَم.
 

مواعيد البث

الجزء الأول: رابحون وخاسرون في التجارة العالمية

DW  عربية

السبت 07 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:15 UTC
السبت  07 يناير/كانون الثاني 2023 – 13:15 UTC
السبت 07 يناير/كانون الثاني 2023 – 16:15 UTC
السبت 07 يناير/كانون الثاني 2023 – 19:15 UTC
الأحد 08 يناير/كانون الثاني 2023 – 05:15 UTC
الأحد 08 يناير/كانون الثاني 2023– 22:15 UTC
الإثنين 09 يناير/كانون الثاني 2023– 11:15 UTC
الإثنين 09 يناير/كانون الثاني 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  11 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023  – 15:15 UTC

 

الجزء الثاني:  الهجرة بين الربح والخسارة

DW  عربية

السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023 – 03:15 UTC
السبت  14 يناير/كانون الثاني 2023 – 13:15 UTC
السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023 – 16:15 UTC
السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023 – 19:15 UTC
الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023 – 05:15 UTC
الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023– 22:15 UTC
الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023– 11:15 UTC
الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  18 يناير/كانون الثاني 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني 2023  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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