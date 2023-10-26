 العودة إلى وطن أمّي | تقارير جديدة | DW | 26.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

العودة إلى وطن أمّي

منذ حصوله على الاستقلال في عام 2011، كان جنوب السودان مسرحًا لحرب أهلية دامية لسنوات. بعد اتفاق سلام هدّأ الأوضاع قبل خمس سنوات، قررت ريبيكا نياندينغ دي مابيور العودة من المنفى رفقة أسرتها.

Südsudan, Sudan Rückkehr ins Land meiner Mutter

Film No Simple Way Home von Akuol de Mabior

إنها أرملة زعيم المتمردين السابق جون قرنق دي مابيور الذي حارب لسنوات من أجل استقلال جمهورية جنوب السودان عن السودان. بعد اتفاق سلام عام 2005 أصبح قرنق نائب رئيس السودان لبضعة أسابيع، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير في حادث تحطم مروحية كانت تقله. أصبح حلمه في جمهورية جنوب السودان المستقلة حقيقة واقعة في عام 2011. لكن في السنوات التالية دخل الضباط الذين كافحوا من أجل استقلال البلاد في حرب أهلية للتنافس على السلطة، ومنهم رئيس جنوب السودان الحالي سلفا كير ميارديت، أودت بحياة مئات الآلاف.

Südsudan, Sudan Rückkehr ins Land meiner Mutter

تسعى ريبيكا نياندينغ الآن العمل للحفاظ على وحدة شعبها، ولا تريد أن يذهب كفاح زوجها ورفاقه وملايين السودانيين الجنوبيين سدى. لذلك قررت أرملة جون قرنق بعد سنوات عديدة من حياة المنفى في كينيا العودة إلى وطنها والنضال على المستوى السياسي. أملها الأكبر هو أن يبني أطفالها أيضًا حياة جديدة في جمهورية جنوب السودان. لريبيكا نياندينغ ابنة اسمها أكول ولدت وترعرعت في المنفى وهي مخرجة هذا الفيلم الوثائقي.

Südsudan, Sudan Rückkehr ins Land meiner Mutter

 

بالنسبة إليها ترتبط هويتها الجنوب سودانية بالعديد من الأسئلة والمخاوف. في هذا الفيلم ترافق والدتها وأختها نيانكوير بالكاميرا. فيلم "العودة إلى وطن أمي" هو عبارة عن حوار عابر للأجيال حول تحدي الجمع بين حياة الأسرة والنشاط السياسي.
 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 22:15 UTC
الخميس 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 01:15 UTC
الخميس 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 03:00 UTC
الخميس 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 05:15 UTC
الخميس 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 09:15 UTC
السبت 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 06:15 UTC
السبت 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 10:15 UTC
السبت 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 15:15 UTC
السبت 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 23:15 UTC
الأحد 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 13:15 UTC
الأحد 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 19:15 UTC
الإثنين 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 07  نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 11:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

Sudanese refugees who fled the conflict in Sudan gather July 1, 2023 at the Zabout refugee Camp in Goz Beida, Chad. The U.N. says the conflict in Sudan has driven more than 3.1 million people from their homes, including over 700,000 who fled to neighboring countries. The U.N. said Wednesday more than 72% of those displaced were from the capital, Khartoum, and around 9% from West Darfur province, where the clashes between the military and the paramilitary Rapid Support Forces have largely centered. (Marie-Helena Laurent/WFP via AP)

توقع فرار حوالي مليوني شخص من السودان بحلول نهاية العام 04.09.2023

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تتوقع وصول أكثر من 1.8 مليون شخص من السودان إلى خمس دول مجاورة، جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، بحلول نهاية العام.

Sendedatum 18.6.2023, Stills aus: Regeln des Krieges

قواعد الحرب - السلام الهش في جنوب السودان 31.05.2023

حتى بعد مرور أعوام على نهاية الحرب الأهلية الوحشية في جمهورية جنوب السودان، لا يزال السلام هناك هشّا. يتناول الفيلم الوثائقي قصة جندي سابق ودبلوماسي قرّر أن يُعلّم المقاتلين "قواعد للحرب" أكثر إنسانية.

02/08/2023 A Sudanese woman, who fled the conflict in Murnei in Sudan's Darfur region, walks beside carts carrying her family belongings upon crossing the border between Sudan and Chad in Adre, Chad August 2, 2023. REUTERS/Zohra Bensemra  TPX IMAGES OF THE DAY

السودان: المعارك تجبر سكانا على النزوح والسيول تدمر مئات المنازل 07.08.2023

شهدت أحياء في مدينة "أم درمان" القديمة غربي العاصمة الخرطوم، الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أجبرت السكان على النزوح. وفيما تستمر المعارك تسببت السيول شمالا في تدمير أكثر من 400 منزل.

إعلان