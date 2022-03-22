 العودة إلى أوكرانيا - المصور يوري كوسين يرجع إلى وطنه | عن كثب | DW | 04.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عن كثب

العودة إلى أوكرانيا - المصور يوري كوسين يرجع إلى وطنه

شهِدَ المصور يوري كوسين اندلاع الحرب في مدينته إربين القريبة من كييف، وفرّ منها مثل كثيرين لكنه قرر العودة سريعا بغية أن يوثق حالات الدمار ومصائر الناس.

انطلق يوري كوسين في نهاية شهر أبريل في رحلة العودة من بولندا إلى موطنه، غير مُدرك بما ينتظره في إربين. غير أنه يعرف أن العالم قد تغير هناك عما كان عليه. إذ باتت المنطقة المحيطة بكييف آمنة. وكانت القوات الروسية قد انسحبت من شمال أوكرانيا، مخلفة وراءها الفظائع. وفي بوتشا غير بعيد عن إربين وُجدت أدلة على وقوع جرائم حرب. كما أن صديقاته وأصدقاءه وجيران وفنانين آخرين رووا ليوري ما عايشوه. فقام المصور بتوثيق فظائع الحرب التي طالت موطنه؛ من دمار فظيع ومعاناة شديدة وسعي الناس لأن يواصلوا حياتهم اليومية في ظل هذا الكابوس. هذه الحرب هي أيضا حرب على تأويل الصور بشكل غير مسبوق. فصور مجريات الحرب، وبخاصة صور جرائم الحرب، لها تأثير مباشر على قرارات الساسة، حيث أصبحت الصورة أداة استراتيجية في الحرب. لذا يفكر يوري كوسين بشكل كبير في إمكانات ومخاطر أثر الصورة على حد سواء، ويناقش الأمر مع فنانات وفنانين آخرين. فيلم يوثق لعودة المصور يوري كوسين الصعبة إلى أوكرانيا.

المزيد من المركز الإعلامي

لا يزال آلاف الأوكرانيين يفرون من الحرب في اتجاه مختلف المدن الألمانية ومنها برلين. ويتابعون بقلق الحرب في بلدهم الأصلي.

برلين .. مصورة توثق الحياة التقليدية في القرى الأوكرانية 22.03.2022

Dokus DW KW 25

بريكست دون أفق - خيبة أمل صيادي السمك البريطانيين 23.06.2022

Boden gut machen | ZDF

عن كثب - استصلاح التربة - زراعة تنفع المناخ 16.06.2022

DW Dokumentationen | Wenn das Meer schwitzt

عن كثب - عندما يتصبب البحر عرقا - تحول المناخ في أعماق البحار 09.06.2022

المزيد عن كثب

Doku | Nahaufnahme Biopiraten

القرصنة البيولوجية - استغلال خيرات الشعوب الأصلية 28.07.2022

Schweden preppt

عن كثب - السويد تتأهب - بلد يتدرب على حالة الطوارئ 21.07.2022

Nahaufnahme Argentinien – Mein Vater der Täter

عن كثب - ديكتاتورية الأرجنتين: أبناء الجلادين وعقدة الذنب 08.07.2022

Sendung Nahaufnahme Töten für Assad

عن كثب - مجزرة حي التضامن - القتل من أجل بشار الأسد 05.07.2022

اقرأ أيضا

03.08.2022 *** 3.08.2022 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht mit Christian Bruch (l), Vorstandsvorsitzender von Siemens Energy, an der in Kanada für die Erdgas-Pipeline Nordstream 1 gewarteten Turbine. Sie steht für den Weitertransport nach Russland bereit.

شولتس يتهم روسيا بعرقلة تسليم توربين خط "نورد ستريم" 03.08.2022

تبادلت ألمانيا وروسيا الاتهامات حول عرقلة تسليم توربين خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1. المستشار شولتس اتهم روسيا باتخاذ التوربين "ذريعة" وقرارا "سياسيا" للتأثير على الغربيين على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو.

Firefighters work at a site of a Russian missile strike in a sea port of Odesa, as Russia's attack on Ukraine continues, Ukraine July 23, 2022. Press service of the Joint Forces of the South Defence/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

أوكرانيا تستعد لتصدير الحبوب رغم استهداف روسي لميناء أوديسا 24.07.2022

تستعد أوكرانيا لتصدير الحبوب من موانئها، والصواريخ التي قالت أوكرانيا أنها استهدفت ميناء أوديسا لم تلحق أضرارا كبيرة بالميناء بحسب وزير أوكراني. وروسيا تعترف بقصفها للميناء بعد أن كانت قد نفت علاقتها بالحادث.

***Das Bild darf nur in Zusammenhang mit der Autorenkolumne auf der ukrainischen Seite benutzt werden: www.dw.com/uk/головна/авторська-колонка/s-101502 *** --- Ukrainische Schriftstellerin Julia Stakhivska --- Bild-Quelle: Julia Stakhivska

وجهة نظر: أوكرانيا كانت سيئة الحظ من الناحية الجغرافية 15.06.2022

اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.

Anneliya Garifulina-Ruslan Bobrik

رفضًا للحرب وبحثًا عن الأمان.. معارضون روس يغادرون بلادهم إلى تركيا 16.07.2022

عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطر كثير من الناشطين والمعارضين الروس، والذي ينتقدون الحرب على أوكرانيا، إلى مغادرة بلادهم. قصد العديد منهم تركيا حيث وجدوا في إسطنبول الملاذ الآمن، لكنها بالنسبة لبعضهم محطة توقف مؤقتة.