العوالم السفلية السرية لألمانيا الشرقية سابقا - مخابئ وملاجئ نووية

مدينة أشباح مخفية في فونسدورف بولاية براندنبورغ، حيث لا تزال أجزاء من المدينة مناطق محظورة ويمنع دخولها حتى اليوم. ويرجع السبب في ذلك إلى أن فونسدورف كانت ذات يوم مقرًا للقوات المسلحة السوفييتية في ألمانيا الشرقية سابقا. كما تضم "المدينة المحرمة" أيضًا قبو "زيبلين"، وهو مخبأ سابق للقوات المسلحة الألمانية. في ذلك الوقت استخدم الجيش السوفييتي أجزاءً من المبنى كمركز استخبارات "رانيت". من هنا، كانت ترسل الأوامر للجنود السوفييت المتمركزين في ألمانيا الشرقية السابقة وجميع التقارير إلى موسكو. الفيلم الوثائقي يرافق خبيرة المخابئ سيلفيا راديماخر في رحلة استكشافها للعالم السفلي السري للسوفييت. خلال الحرب الباردة، كان الخوف من حرب نووية سائدا لدى القيادة السياسية في ألمانيا الشرقية سابقا أيضا. في بيزنتال في براندنبورغ لا يزال ما يسمى قبو ميلكه شاهدًا على ذلك. هذا المخبأ النووي كان بمثابة مركز قيادة لرئيس جهاز الأمن الداخلي في حالة نشوب حرب. في ظل احتياطات أمنية صارمة، يقودنا خبير المخابئ هانز يورغن هيرغيت عبر المنشأة الضخمة تحت الأرض، حيث يتكون المبنى من طابقين ويضم أكثر من مائة غرفة. وفي المقابل فقد تم توفير ملاجئ بسيطة فقط في فاندليتز، لعائلات النخبة السياسية في ألمانيا الشرقية السابقة. تشرح يانا بلايل في مدينة ماخرن بالقرب من لايبزيغ كيف كان من المفترض أن يستمر جهاز الدولة في العمل تحت الأرض في حالات الطوارئ. واليوم تريد المعارضة للنظام السابق أن تسلط الضوء على تاريخ مخبأ جهاز الأمن الداخلي الذي تبلغ مساحته حوالي 4000 متر مربع، حيث لا يزال الترتيب وتقنيات الاتصالات والتنصت في حالتها الأصلية.