العوالق الهوائية - سكان السماء الغامضون

قبل بضع سنوات فقط بدأ العلماء أبحاثهم حول العدد الذي لا يحصى من الكائنات الحية الدقيقة في غلافنا الجوي. تتطاير الكائنات الحية الدقيقة الحيوانية والنباتية بجميع أنواعها من الأرض والماء بفعل الرياح، وتغطي مسافات طويلة على "طرق جوية سريعة" حقيقية. ما الذي يحدث بالضبط هناك؟ إلى أي مدى تتأثر هذه العمليات بحياة الإنسان والنظام البيئي لكوكبنا؟





بدأ الاشتباه في وجود العوالق الهوائية لأول مرة في وقت مبكر من القرن التاسع عشر؛ حيث وصفها تشارلز داروين، ولويس باستور في أعمالهم. ولكن لفترة طويلة ظلّ هناك نقص في الأدوات العلمية لدراسة أشكال الحياة هذه. بفضل صور الأقمار الصناعية والتطورات في علم الأحياء الدقيقة، عادت العوالق الجوية إلى منظار البحث العلمي.

يرافق هذا الوثائقي باحثين من مجالات علم الأحياء الهوائية والكيمياء والعلوم الزراعية وعلم المناخ. إنهم يبحثون في أهمية المخلوقات الصغيرة للتنوع البيولوجي. عدد لا نهائي من العوالق الصغيرة مرتبطة بجزيئات الغبار التي تدور في الغلاف الجوي للأرض. وهذا يشكل خطر انتقال الأمراض الجرثومية عبر الهواء، ما يشعر العلماء بالقلق أيضاً من التغييرات المقلقة في جودة الهواء. كما يؤثر التصحر وإزالة الغابات سلباً على الحياة في الغلاف الجوي. وفقاً لبحث حديث، يمكن أن تؤثر بعض البكتيريا التي تعيش في السحب على هطول الأمطار.

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