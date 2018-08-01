العنف يجتاح زيمبابوي بعد إعلان الحزب الحاكم فوزه بالانتخابات

قالت الشرطة في زيمبابوي إن ثلاثة أشخاص قتلوا اليوم الأربعاء (أول آب/ أغسطس 2018) في هراري في مواجهات بين قوات الأمن وأنصار للمعارضة يتهمون اللجنة الانتخابية بالتزوير في نتائج الانتخابات، بعدما أعلنت فوز الحزب، الذي يحكم البلاد منذ 1980 بالغالبية المطلقة في البرلمان.
وأعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي في وقت سابق اليوم الأربعاء فوز حزب زانو- الجبهة الوطنية الذي ينتمى اليه الرئيس إمرسون منانغاغوا بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت أول أمس الاثنين.
وبدأت الاضطرابات بعد فترة قصيرة من إعلان زعيم المعارضة نلسون تشاميسا بأنه فاز بأصوات الشعب. وقام عشرات من أنصاره بإحراق إطارات السيارات في الشوارع ثم هاجموا شرطة مكافحة الشغب قرب مقر مفوضية الانتخابات. ورد أفراد الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه. وفتح جنود النار لتفريق محتجين من المعارضة كانوا يرمون الحجارة. وتردد دوي الأعيرة النارية بينما أخلى الجنود الشوارع بدعم من مركبات مدرعة وطائرة هليكوبتر عسكرية. وكان بعض الجنود ملثمين.
وقال وزير العدل زيامبي زيامبي إن الجيش استدعي لضمان "السلم والهدوء". وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن الجنود نشروا بطلب من الشرطة، التي لم تستطع التعامل مع العنف. وقالت تشاريتي تشارامبا إنهم سيظلون تحت قيادة الشرطة.
ويمثل نشر الجنود وضربهم لمحتجين عُزل انتكاسة لمساعي الرئيس إمرسون منانغاغوا للتخلص من حالة العزلة التي تعاني منها زيمبابوي بعد عقود من القمع في عهد روبرت موغابي الذي أطيح به في انقلاب في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحتى قبل العنف، شكك مراقبو الاتحاد الأوروبي في أسلوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي الأولى منذ أن أُجبر موغابي على الاستقالة بعد نحو 40 عاما في السلطة.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
جنوب إفريقيا
يتركز معظم أثرياء دول جنوب الصحراء الكبرى في دولة جنوب إفريقيا، ويعيش هؤلاء الأثرياء والبالغ عددهم حوالي 46.800 بين كيبتاون ويوهانسبرغ. و تتجه أعداد هؤلاء الأثرياء نحو الزيادة.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
نيجيريا
وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية والمعنية بالشوؤن الاقتصادية فإن أغنى رجل في أفريقيا هو النيجري أليكو دانغوته. وتقدر ثروته بحوالي 18.2 مليار دولار. وهو واحد من بين 15.400 ثري في نيجيريا، علما أن أغلب اللاجئين إلى أوروبا هروبا من الفقر هم من نيجيريا.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
كينيا
يصل عدد الأثرياء في كينيا إلى 8500، وثروتهم تعادل حوالي ثلثي العائد الاقتصادي للبلاد، وهو معدل مرتفع جدا. فبينما يبلغ متوسط ثروة الأغنياء في كينيا حوالي 83 مليون دولار، يعيش حوالي نصف سكان كينيا بأقل من دولارين في اليوم.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
أنغولا
أدى ازدهار النفط في أنغولا إلى زيادة هائلة في عدد الأثرياء، إذ يبلغ عددهم في هذا البلد حوالي 6400، وهو ما يعادل ستة أضعاف هذا العدد قبل 15 عاما. وفي أنغولا تعيش أغنى سيدة في إفريقيا وهي ابنة الرئيس إيزابيل دوس سانتوس، إذ تقدر ثروتها بحوالي 3.2 مليار دولار.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
موريشيوس
يبلغ عدد سكان جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي حوالي 1.3 مليون نسمة، إلا أن عدد الأثرياء في هذه الجزيرة يصل إلى 3200 ثري، وهو أعلى معدل مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
ناميبيا
يعد التعدين أهم الصناعات في ناميبيا، إذ تصل نسبة عائداته الاقتصادية إلى 25 بالمئة من الدخل القومي، وأهم المواد التي يتم استخراجها الألماس. يبلغ عدد سكان ناميبيا أكثر من مليوني نسمة ورغم ذلك يصل عدد الأثرياء في هذا البلد إلى 3100، وتقدر ثروة كل واحد منهم بحوالي مليون دولار.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
أثيوبيا
يبلغ عدد الأثرياء في أثيوبيا حوالي 2800. ويبدو أن الاستقرار السياسي نسبيا والاستثمارات الأجنبية جعل النمو الاقتصادي في أثيوبيا ينمو باضطراد. علما أن ثلث سكان أثيوبيا فقراء ويعيشون بأقل من دولارين في اليوم للفرد الواحد.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
غانا
الذهب والنفط والكاكاو من أهم منتجات غانا، وتصدير هذه المواد الخام زاد عدد الأثرياء في البلد، إذ يبلغ عددهم 2700، و كثيرا ما يعمل هؤلاء الأثرياء في مجال العقارات وقطاع الخدمات المالية، إلى جانب العمل في تصدير المواد الخام.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
بوتسوانا
يعيش في بوتسوانا حوالي 2600 مليونير، وساعدت صناعة الألماس في ثراء الكثيرين في السنوات الأخيرة. وبالرغم من ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة وارتفاع البطالة، إلا أن متوسط الدخل في بوتسوانا هو رابع أعلى دخل في دول جنوب الصحراء.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
كوت ديفوار
انتهت الحرب الأهلية في ساحل العاج منذ 8 سنوات، ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد نموا اقتصاديا مضطردا، حاليا يبلغ عدد الأثرياء هناك حوالي 2300 مليونير. ومن المتوقع أن يرتفع عددهم خلال السنوات المقبلة. والنفط هو أكبر عامل للنمو الاقتصادي، علما أن كوت ديفوار لازالت تعد واحدة من أسوأ البلدان في مجال التنمية في العالم، فهي في المرتبة 171 من أصل 178 وفقا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
الكاتب: جان فيليب فيلهام/ دالين صلاحية