العنف في هايتي يتسبب في فرار آلاف المدنيين

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تشهد هايتي أزمات إنسانية وأمنية وسياسية متفاقمة، حيث تسيطر العصابات على حوالي 80% من عاصمة البلاد.
قُتِلَ 15 شخصا في إطلاق نار صيف عام 2021. جريمة هي الأكثر دموية في تاريخ مرسيليا حتى الآن. العصابات المتنافسة ترهب الناس في الأحياء الشمالية، حيث تسيطر عصابات المخدرات القوية على بعض أحياء المدينة.
تتعرّض نساء من السكان الأصليين في الولايات المتحدة للاختطاف والقتل بمعدلات أعلى مقارنة بباقي السكان. الظلم الاجتماعي والاقتصادي والعنصرية والافتقار للقدرة على الوصول إلى الموارد يزيد من مخاطر الوقوع ضحية للقتلة واللصوص.
استنكرت بلدان وهيئات غربية اغتيال المرشح الرئاسي الوسطي في الإكوادور فرناندو فيافيسينسيو، الذي اغتيل بالرصاص في ختام لقاء انتخابي. وكان فيافيسينسيو أعلن أنّه تلقّى وفريق حملته الانتخابية تهديدات من زعيم عصابة إجرامية.
بعد عدة حوادث عنف، قررت برلين تعزيز الإجراءات الأمنية في مسابحها المفتوحة مثل فرض إبراز بطاقات الهوية الشخصية. قضية العنف تثير جدلًا واسعًا، خصوصًا مع استغلال اليمين الشعبوي مشاركة أشخاص من أصول مهاجرة في تلك الحوادث.
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