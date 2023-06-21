 العنف في هايتي يتسبب في فرار آلاف المدنيين | DW الأخبار | DW | 16.08.2023

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العنف في هايتي يتسبب في فرار آلاف المدنيين

تشهد هايتي أزمات إنسانية وأمنية وسياسية متفاقمة، حيث تسيطر العصابات على حوالي 80% من عاصمة البلاد.

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