العنف في هايتي يتسبب في فرار آلاف المدنيين

عصابات مرسيليا ـ حرب المخدرات في جنوب فرنسا

قُتِلَ 15 شخصا في إطلاق نار صيف عام 2021. جريمة هي الأكثر دموية في تاريخ مرسيليا حتى الآن. العصابات المتنافسة ترهب الناس في الأحياء الشمالية، حيث تسيطر عصابات المخدرات القوية على بعض أحياء المدينة.