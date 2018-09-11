 العنف ضد الصحفيين في ألمانيا ـ عندما يصبح تويتر خطرا أمنيا! | سياسة واقتصاد | DW | 12.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

العنف ضد الصحفيين في ألمانيا ـ عندما يصبح تويتر خطرا أمنيا!

بعد كيمنتس تأتي الآن كوتن الألمانية حيث يبدو أن صحفيين تعرضوا لهجمات خلال مظاهرة مجموعات يمينية. وبعد هذه الحادثة دقت منظمات مدافعة عن الصحافيين ناقوس الخطر.

Teilnehmer der Demonstration der AFD in Chemnitz greifen Journalisten und Polizei an (Reuters/H. Hanschke)

اليوم هو مساء أحد في أحد شوارع كوتن بولاية ساكسونيا: ماركوس إنغيرت يتكلم أمام كاميرا هاتفه النقال وقميصه تمزق على مستوى الكم. ويقول هذا الصحفي بأنه تم التعرف عليه وتعرض للدفع أثناء تغطيته لمظاهرة في كوتن بعدما قُتل شاب ألماني في الـ 22 من عمره أثناء نزاع مع أفغانيين. موقع الإنترنيت Buzzfeed ينقل الفيديو عبر تويتر مع الإعلان بأن التغطية الإعلامية ستتوقف وإنه "خطير في الظلام" على صحفيين ممارسة عملهم. وحتى محرر صحيفة "تاغستسايتونغ" مارتن كاول موجود هذا المساء في مدينة كوتن الصغيرة. ومن خلال البث المباشر يقوم بتغطية اللقاء والخطاب الناري للعضو السابق في الحزب القومي الألماني دفيد كوكيرت. وحتى هذا الصحفي تعرض لهجمات المتظاهرين، وقد ساعدته الشرطة على الخروج من الحشد، كما أعلن لاحقا عبر تويتر.

وقبل أسبوع حصلت هجمات ضد صحفيين على هامش مهرجانات خطابية في كيمنتس. وفي مواقع التواصل الاجتماعي تروج فيديوهات يتم فيها تكسير تجهيزات الصحفيين وتم رفع عدة شكاوى واتحاد الصحفيين الألمان تحدث عن "عنف وحشي". أما منظمة مراسلون بلا حدود فتتوقع أنه بعد الاعتداءات ضد صحفيين في ألمانيا سيتجاوز عددها تلك المسجلة في السنتين الماضيتين، "والعدد المرتفع لتقارير شهود العيان يدفع إلى توقع حصول زيادة واضحة في الاعتداءات المؤكدة"، كما ورد في بيان نُشر الجمعة الماضية.

Teilnehmer der Demonstration der AFD in Chemnitz greifen Journalisten und Polizei an (Reuters/H. Hanschke)

متظاهرون يمينيون في كمنيتس يهاجمون صحفيين والشرطة

"هذه الديناميكية غير موجودة في بلدان أخرى"

وأثناء الاحتجاجات في كيمنتس سادت أجواء معادية لوسائل الإعلام، و"هذا لم نعايشه منذ انطلاق حركة بغيدا في 2015"، كما يقول المتحدث باسم رئاسة منظمة مراسلون بلا حدود ميشاييل رديسكه. والمثير للانتباه ليس فقط الزيادة الكمية في الاعتداءات. "المثير للقلق بوجه خاص هو أنه في الآونة الأخيرة أثناء مظاهرات اليمينيين في ألمانيا توجد مجموعات بشرية كبيرة تستهدف صحفيين، وتشتمهم جميعا وتضايقهم. وهذه الديناميكية غير موجودة في بلدان أخرى"، كما يقول رديسكه.

والتقييم الذي يفيد بأن الاعتداءات الأخيرة تجر معها نوعية جديدة، يشاطره المتحدث الصحفي باسم اتحاد الصحفيين الألمان هندريك تسورنير. "الحاسم في الأمر هو أنه خلال الأحداث في كيمنتس وعلى ما يبدو الآن في كوتن أن الصحفيين يتعرضون بشكل مستهدف للهجوم. لدينا الانطباع أن هذه الاستراتيجية يتم تطبيقها في أوساط اليمين المتطرف، إذ يتم انتقاء الصحفيين القائمين بتغطية المظاهرات واستخدام العنف ضدهم. وهذا لم يعد انفجار غضب عفوي، بل هو سلوك منسق".

توفير الحماية للصحفي خلال المظاهرات

هو لا يملك أدلة أنه تم تنسيق الاعتداءات أو البرمجة لها عبر الانترنيت، لكن "نعلم منذ سنوات أنه توجد شبكات في الأوساط اليمينية التي تستهدف صحفيين". ويتم أيضا في الوسط اليميني جمع معلومات حول صحفيين وتصويرهم خلال مظاهرات، وهذا لم يعد حالة استثنائية. وخطر أن تتعرض حرية الصحافة لسوء بسبب العنف الممارس ضد صحفيين، "فهذا بات واقعيا"، كما يؤكد هندريك تسورنير. "توجد وسائل إعلام لا ترسل صحفييها إلى تلك الأماكن، وهناك وسائل إعلام أخرى تؤمن الحماية الجسدية لصحفييها حتى يتمكنوا من الدخول وسط المظاهرات. وهذا تضييق واضح للتغطية الإعلامية".

"مهاجر وصحفي، هذا كثير بالنسبة إلى البعض"

مراسل يذهب إلى المظاهرات بدون حماية منذ فترة يشارك فيها يمينيون متطرفون هو مراسل DW  جعفر عبد الكريم الذي تعرض في السنوات الماضية عدة مرات للمضايقة جسديا وحتى شفويا. "عندما أكون أتحرك في مناطق الحروب فإنني لا أحتاج إلى الحماية الأمنية، لكن في برلين نعم. فالمزج بين مهاجر وصحفي يبدو أنه مفرط للبعض"، يقول عبد الكريم. كما أن هناك خطر أن يكون متظاهرون مستعدون لممارسة العنف قد تعرفوا عليه. وكان مجبرا على وقف تغطيته الإعلامية في كيمنتس، لأنه كان لوحده. "كان لدي الشعور بأنه وجب علي النظر باستمرار حولي. فإذا كنت تتحدث أمام كاميرا التلفزة فأنت لا ترى ما يحصل خلفك".

Jaafar Abdul-Karim (DW)

جعفر عبد الكريم مراسل دويتشه فيله

وحتى مراسلة DW ليندا فيريكه كانت في كمنيتس بحماية أمنية في عين المكان. ورغم أنه كان بالإمكان التحدث إلى عديد من الأشخاص، إلا أنها كانت مسرورة بوجود مرافقة أمنية لها. لكن توفير الحماية الأمنية للصحفيين مرتبط بقضية التكاليف المالية، وهذا مورد لا يمكن لكل صحفي أن يستفيد منه.

الشرطة ووسائل الإعلام يتبادلون المسؤولية

وتعتبر منظمة مراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين الألمان أن الشرطة تتحمل مسؤولية مواجهة العنف المتزايد. "فهي مطالبة أكثر بحماية الصحفيين وتمكينهم من العمل بدون إزعاج"، كما يقول ريدسكه الذي أوضح أنه يجب التركيز مستقبلا أثناء تكوين رجال الشرطة على قانون الإعلام والتعامل مع الصحفيين والسهر على أن يطبق رجال الشرطة ذلك.

وتنتقد نقابة الشرطة أن الكثير من الصحفيين لا يعرفون الحدود، إذ لا يمكن للمراسل أن يقترب من الحدث بشكل مباشر ويطالب في آن واحد بفعل ما يريد تحت مظلة حرية الصحافة. والنقطة الحاسمة هي ابتداء من أي لحظة يجب علي سحب الصحفي عندما تتدهور الأمور.

ولا يمكن للشرطة أن تضمن الحماية الكاملة للصحفيين، لاسيما أثناء المظاهرات الكبيرة التي تشارك فيها عناصر مستعدة لممارسة العنف. لكن بإمكان الصحفيين الحصول على معلومات من الشرطة حول الوضع الأمني لتقييم فرص العمل.

هلينا كاشيل/ م.أ.م

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


 

مختارات

القبض على أفغانيين بعد مقتل شاب ألماني في كوتن

خلال شجار بين مجموعة رجال في كوتن بولاية ساكسونيا-أنهالت، لقي شاب ألماني مصرعه، فيما تمّ القبض على شابين أفغانيين. جريمة استنفرت قوات الأمن الذين باشروا التحقيقات وسط خشية من أن تشهد كوتن ما تشهده كيمنيتس منذ أسبوعين. (09.09.2018)  

ميركل "غاضبة" من هتافات نازية في مسيرة لليمين المتطرف

أعربت الحكومة الألمانية عن استيائها من الاحتجاجات اليمينية في مدينة كوتن شرقي البلاد عقب مقتل شاب ألماني هناك مطلع الأسبوع الجاري، بعد مشاجرة بين مجموعتين من الرجال. واعتقلت الشرطة أفغانيين يعتقد مشاركتهما في الشجار. (10.09.2018)  

زيهوفر يطالب رئيس الاستخبارات الداخلية بتفسير تصريحاته عن كمنيتس

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأن على هانز-غورغ ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، تقديم تفسير بشأن تصريحاته المثيرة للجدل عن أحداث مدينة كمنيتس، في موعد أقصاه غدا الاثنين. (09.09.2018)  

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Trauerveranstaltung in Köthen

تحقيقات أمنية إثر استخدام شعارات نازية خلال مظاهرة في ألمانيا 11.09.2018

فتحت الشرطة الألمانية في مدينة هالة عدة تحقيقات إثر استخدام بعض المتظاهرين رموزا وشعارات نازية. وشهدت بعض المدن الألمانية تظاهرات خاصة في مدينة كيمنتس. وتتخوف الشرطة من اختراق نازي للحركة المناهضة للمتظاهرين.

Deutschland Tödlicher Streit in Köthen - Trauerzug

ميركل "غاضبة" من هتافات نازية في مسيرة لليمين المتطرف 10.09.2018

أعربت الحكومة الألمانية عن استيائها من الاحتجاجات اليمينية في مدينة كوتن شرقي البلاد عقب مقتل شاب ألماني هناك مطلع الأسبوع الجاري، بعد مشاجرة بين مجموعتين من الرجال. واعتقلت الشرطة أفغانيين يعتقد مشاركتهما في الشجار.

Symbolbild Polizei Sachsen-Anhalt

القبض على أفغانيين بعد مقتل شاب ألماني في كوتن 09.09.2018

خلال شجار بين مجموعة رجال في كوتن بولاية ساكسونيا-أنهالت، لقي شاب ألماني مصرعه، فيما تمّ القبض على شابين أفغانيين. جريمة استنفرت قوات الأمن الذين باشروا التحقيقات وسط خشية من أن تشهد كوتن ما تشهده كيمنيتس منذ أسبوعين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  