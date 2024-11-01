العنف الممنهج ضد النساء

2024/11/21 ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤

العنف ضد النساء أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا وانتشارا في العالم. حسب الأمم المتحدة تقتل كل عشرة دقائق امرأة واحدة. والنساء والفتيات في كافة المجتمعات والبلاد عرضة لكافة أشكال العنف. فأين يبدأ التصدي للعنف الممنهج ضدهن؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب