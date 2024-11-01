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سياسةعالمي

العنف الممنهج ضد النساء

٢١ نوفمبر ٢٠٢٤

العنف ضد النساء أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا وانتشارا في العالم. حسب الأمم المتحدة تقتل كل عشرة دقائق امرأة واحدة. والنساء والفتيات في كافة المجتمعات والبلاد عرضة لكافة أشكال العنف. فأين يبدأ التصدي للعنف الممنهج ضدهن؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب

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ضيوف الحلقة:
جيهان أبو زيد، خبيرة في النوع الاجتماعي // 
علياء أمين أحمد، كاتبة وباحثة في قضايا المرأة // 
منال بنكيران، مسؤولة ملف العنف ضد المرأة  في المكتب الإقليمي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية

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تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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