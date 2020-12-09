 العنصرية في ملاعب كرة القدم الرومانية تبدو ″غير مزعجة″! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.12.2020

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سياسة واقتصاد

العنصرية في ملاعب كرة القدم الرومانية تبدو "غير مزعجة"!

عقب اتهام حكم روماني بالعنصرية، تم وقف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في منافسات دوري أبطال أوروبا. لكن عدم التسامح والعنصرية، ليست أمرا نادرا ومستغربا في الوسط الكروي الروماني، ويبدو أن الأمر لا يزعج أحدا!

انسحاب لاعبي باريس سان جيرمان ينسحبون من الملعب بعد وقف المباراة

"إهانة عنصرية" من أحد الحكام تسببت في وقف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير وانسحاب اللاعبين من الملعب

تم اتهام الروماني سباستيان كولتيسكو، الحكم الرابع في المباراة التي جمعت بين باريس سان جرمان وإسطنبول باشاك شهير، بإطلاق "عبارات عنصرية"، ما دفع إلى انسحاب الفريق التركي مساء الثلاثاء (08 كانون الأول/ ديسمبر) من الملعب متبوعا بالفريق الفرنسي المستقبل. وبعد نقاشات في خلية أزمة لاتحاد كرة القدم الأوروبي تم تأجيل المباراة إلى اليوم التالي. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل شخصيا وطالب اتحاد كرة القدم الأوروبي بالرد "بإجراءات ضرورية" على التصريحات العنصرية ضد مساعد مدرب الفريق التركي المنحدر من الكاميرون. لكن هل كانت لدى الحكم الروماني نية عنصرية فعلا؟ هذا ما يصعب الجزم به، لأن مفهوم negru الذي وصف به مساعد مدرب النادي التركي الكاميرون ليس ترجمة لكلمة الزنجي المهينة في اللغة الإنجليزية، بحيث توجد كلمة أخرى لذلك في الرومانية. فـ Negru تعني أسود وهي وصف لون محايد مثل مفهوم Black الذي تستخدمه أيضا حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية.

مختارات

بعدما تعرض لهتافات عنصرية في أكثر من مرة، اعترف نجم تشيلسي أنطونيو روديغر بمرارة أن "العنصرية انتصرت". المدافع الألماني أكد أنه لن يستسلم وسيظل صوته عالياً في هذه المعركة.

"الحكم كولتيسكو لا يعرف ببساطة أن تعبير negru  عنصري دون إمكانيات تأويل إضافية"، هكذا انتقد رئيس المجلس الروماني لمناهضة التمييز في حديث مع المجلة الرياضية Gazeta Sporturilor الرومانية. "وهذا يكشف مستوى معرفته بحيث أنه غير مستعد تماما لما يتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم في قضايا العنصرية". ووزير الرياضة الروماني أعلن في اليوم التالي بعد المباراة المتوقفة في باريس أن حالة كولتيسكو "حادثة متفرقة" لا تمثل الرياضة الرومانية".

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حملة مقاطعة رياضية أمريكية ضد التمييز العنصري

مدرجات الملاعب متخمة بالكراهية!

ورئيس اتحاد كرة القدم الروماني أكد السنة الماضية أنه "في كرة القدم الرومانية يوجد ما يكفي من المشاكل، ولكن لا يمكن بأية حال القول عن مشجعينا بأنهم عنصريون". لكن العنصرية وكره الأجانب موجودة في مدرجات المتفرجين داخل الملاعب الرومانية. فمنذ عقود توجد هتافات ضد الأقليات العرقية: "سيبقى لدينا دوما نفور من الغجر" و "اطردوا المجريين".

والأعمال العنصرية لا تُسمع فقط وسط جمهور المشجعين، بل هي تصدر أيضا من أعلى مسؤولي كرة القدم. جيجي بيكالي، مالك نادي كرة القدم الشهير ستيوا بوخارست لم يتورع عن إطلاق نكات عنصرية ضد منافسه رابيد بوخارست: ففي عام 2010 قال بأنه إذا انسحب رابيد من البطولة، فإنها ستصبح "أكثر بياضا".

ومشجعو رابيد الذين يتعرضون للشتم في الغالب "كغجر" ليسوا مثالا نموذجيا للعب النظيف والتسامح. ففي عام 2014 رموا الموز على المهاجم البرازيلي لفريق منافس. ورد فعل الحكم في تلك المباراة كان أيضا صادما، إذ رفع بطاقة الإنذار الصفراء في وجه اللاعب الذي تعرض للإهانة العنصرية! والتصريحات المعادية للغجر من طرف جيجي بيكالي ضد رابيد بوخارست، ليست هي الهجمات الوحيدة، كما أنه لا يخفي انتقاءه للاعبين حسب انتمائهم الديني ولون بشرتهم!

ومتحدث الملعب لنادي ستيوا استقال عام 2012 بعدما قاد على الميكروفون هتافات عنصرية وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. والمدرب كان في ذلك الوقت اللاعب السابق في الدوري الألماني لورينتيو ريغكامب. وأثناء وجوده في صفوف النادي الألماني، انيرجي كوتبوس، كان يعلم بالجهود المبذولة لكبح جماح كره الأجانب في مدرجات المشجعين. لكنه لم يفعل شيئا لتهدئة المشجعين.

مالك النادي، جيجي بيكالي معروف بتصريحاته العنصرية ضد الغجر والأجانب

مالك نادي ستيوا بوخارست، جيجي بيكالي، معروف بتصريحاته العنصرية ضد الغجر والأجانب

"حديقة الحيوان" في الأذهان

وليس فقط ريغكامب، بل أيضا زميله السابق في الدوري الألماني من انيرجي كوتبوس، فاسيلي ميريوتا يبدو أنه نسي سريعا التجارب من شرق المانيا. فهو كمدرب لدينامو بوخارست وصف ميريوتا الكونغولي الصل في فريقه بـ "الغجري"، وقال "هكذا يسميه الزملاء في غرفة تبديل الملابس". وفيما يخص قضايا العنصرية لدى دينامو بوخارست، يمارس لاعب كرة القدم الدولي السابق كورنيل دينو تأثيرا وهو ينتمي في الأثناء لقيادة النادي. وقد اتهم ناديا منافسا أبرم عقدا مع لاعب برازيلي بأنه جلب "قردا" إلى صفوفه. وكضيف في البرامج التلفزيونية يتبجح دوما بأنه كانت له علاقة صداقة مع مجرم الحرب الصربي أركان. وإذا كان سلوك إدارة النادي على هذا النحو، فلا عجب من صيحات القردة التي يطلقها المشجعون، مهنين بعض اللاعبين.

وفي كرايوفا، معقل كرة القدم الرومانية تم في السنة الماضية شتم لاعب هولندي أسمر البشرة من فريق نجم كرة القدم الروماني جورج حاجي "كغراب نتن". وفي نفس المدينة قال رئيس البلدية السابق حول لاعب كرة قدم من ساحل العاج: "إذا كشفت عنه لابنتي، فإنها تفزع! وأقول لها انظري إنه قرد.. انظري إنه يتكلم".

متشددون ناجحون سياسيا

وحتى الفريق الوطني الروماني تعرض للتوبيخ بسبب تجاوزات عنصرية ومهينة للأجانب وأُجبر في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في مباراة محلية ضد النرويج على اللعب بدون جمهور. وبعدها بشهر فقط تم في بوخارست أيضا وقف مباراة دولية ضد السويد، لأن الضيوف اشتكوا من هتافات عنصرية. وعندما يتعلق الأمر بعدم التسامح، فإن المجموعات المتشددة مثل Honor et Patria تحدد نبرة الخطاب. وقائدا المجموعتين المتشددتين، جورج سيميون وكريستيان ديفيد هما مؤسسا الحزب اليميني المتطرف "الاتحاد من أجل توحيد الرومانيين" الذي وصل إلى البرلمان الروماني. وهذه المجموعات سبق وأن جلبت الاهتمام برفع لافتات ذات دلالات سياسية معادية للإسلام واللاجئين. وهؤلاء المتشددون يهتفون بأعلى صوتهم ضد هنغاريا حتى ولو أنه ليس هناك أي لاعب هنغاري في الفريق الآخر. "الأمور لن تتغير بفرض اتحاد كرة القدم الأوروبي عقوبات. نحن نفعل هذه الأشياء، لأننا ببساطة نقوم بها"، يقول كريستيان ديفيد في مقابلة مع مجلة برو سبورت.

كريستيان ستيفانيسكو/ م.أ.م

  • UEFA Champions League | Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir | Spielabbruch

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    العنصرية من الحكم

    في موقف غير مسبوق، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه التركي باشاك شهير ضمن دوري أبطال أوروبا، عقب توجيه الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو شتيمة عنصرية للكاميروني بيير ويبو، مساعد مدرب النادي التركي. الموقف حمل اللاعبين على مغادرة الملعب ورفض استنئاف المباراة. واقعة لقيت استهجانا أوروبيا وعالميا.

  • Italien Fußball Mario Balotelli

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    دموع بالوتيلي

    النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أحد أكثر اللاعبين تعرضا للعنصرية من المدرجات. كما حدث معه في هذا اللقاء ضمن الدوري المحلي بين ناديه بريشيا وفريق فيرونا. حيث قلد بعض جماهير فيرونا صيحات القردة، موجهين إهانات عنصرية ضده، ما تسبب بإطلاق حملة تضامن واسعة مع بالوتيلي.

  • Fußball Bundesliga Trikots (Bildergalerie) FC Barcelona

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    داني ألفيس

    البرازيلي داني ألفيس، الذي احترف لسنوات طويلة في صفوف برشلونة الإساني، تكررت الحوادث العنصرية ضده من مشجعي بعض الأندية في الدوري الإسباني، حيث تم إلقاء الموز عليه، إضافة إلى صيحات وإهانات أخرى. ولكن رد فعله كان تقشير الموز وتناوله، قبل أن يستأنف اللعب.

  • Spanien Roberto Carlos 2002

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    روبرتو كارلوس

    رمي الموز استهدف أيضا النجم البرازيلي الشهير، وأحد أشهر من شغل مركز الظهير الأيسر في العالم، روبرتو كارلوس. كارلوس الذي عاش أوج شهرته في صفوف ريال مدريد الإسباني، احترف بعدها أيضا مع نادي أنجي محج قلعة الروسي. ومن اللقطات الشهيرة له كيف غادر الملعب، في 2011، ورفض استئناف اللعب، عقب رمي الموز عليه.

  • Fußball Spanish Primera Liga Barcelona - Athletic Bilbao Samuel Eto'o

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    صامويل إيتو

    ومن أشهر الشخصيات التي مرت بمرارة العنصرية، ما تعرض له النجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي مر بعدة محطات احترافية، لعل أبرزها مسيرته في برشلونة الإسباني، واضطر في أكثر من مرة إلى قطع اللعب وأصر على الخروج من المباريات، بسبب الهتافات العنصرية من جمهور الفريق الخصم.

  • Kalidou Koulibaly

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    كاليدو كوليبالي يغادر الملعب

    قائد المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي، والمحترف مع نادي نابولي الإيطالي، واجه في عام 2018، إهانات عنصرية من قبل بعض جماهير إنتر ميلان. ما خلق موجة تضامن واسعة مع اللاعب. شارك فيها البرتغالي رونالدو، وكذلك المصري محمد صلاح، الذي نشر حينها على تويتر صورة له مع كوليبالي، وعلق عليها بالقول: "لا للعنصرية في كرة القدم ولا في أي مكان".

  • Fussball Frankreich - Patrice Evra

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    إيفرا وسواريز

    الأورغوياني لويس سواريز لاعب ليفربول حينها في مواجهة الفرنسي إيفرا، قائد مانشستر يونايتد. المواجهة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. من أشهر اللقطات في الدوري الإنكليزي. سواريز رفض مصافحة إيفرا قبل المباراة. وخلال المباراة قال له: "لا تلمسني. أنا لا أتحدث مع شخص أسود". سواريز عوقب يومها بالإيقاف لثماني مباريات وبغرامة مالية.

  • International Champions Cup: FC Arsenal - FC Chelsea | Antonio Rüdiger

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    أنطونيو روديغر

    مدافع المنتخب الألماني وتشيلسي الإنكليزي، أنطونيو روديغر، كتب على حسابه على تويتر: "إنه لأمر مؤسف أن العنصرية مازالت موجودة ونحن في عام 2019". اللاعب كتب ذلك عقب إهانته بشكل عنصري من بعض مشجعي توتنهام هوتسبر، في مباراة ضمن البريميرليغ.

  • Hertha BSC Berlin TORUNARIGHA Jordan

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    في الملاعب الألمانية

    الملاعب الألمانية، لم تسلم بدورها من مثل هكذا أحداث. ومنها مباراة في مسابقة كأس ألمانيا بين شالكه وهيرتا برلين، في فبراير/شباط 2020. مدافع هيرتا برلين والمنتخب الألماني الأولمبي، جوردان توروناريغا، وهو ألماني من أصل نيجيري، يتعرض للعنصرية من بعض مشجعي شالكه، الذين قلدوا صيحات القرود خلفه.

  • EM-Qualifikationsspiel Montenegro - England | Raheem Sterling, England

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    استقالات بالجملة

    وحتى على صعيد المنتخبات كانت العنصرية حاضرة. خسارة ثقيلة لبلغاريا أمام إنكلترا، بسداسية، في 2019، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وانتهاء أمل بلغاريا بالتأهل. ولكن هذه لم تكن الفضيحة الأكبر. وإنما عنصرية بعض الجماهير ضد لاعبي المنتخب الإنكليزي، ومنهم رحيم سترلينغ (الصورة)، وأيضا إظهار ما يعرف بتحية هتلر النازية. الفضيحة أدت لاستقالة كل أعضاء الاتحاد البلغاري للعبة ومدرب المنتخب بلاكوف. إعداد: ف.ي


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جدل العنصرية.. استئناف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك بعد تغيير الحكام 09.12.2020

بعد توقف المباراة أمس الثلاثاء في الدقيقة 14 بسبب ترك لاعبي الفريق التركي أرضية المباراة احتجاجا على تصريح وصف بالعنصري للحكم الرابع، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن استئناف مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير.

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