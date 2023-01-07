العنصرية في ألمانيا

اليونيسف: زيادة أشكال العنصرية والتمييز ضد الأطفال

كشف تقرير جديد لليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ازدياد العنصرية ضد الأطفال على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، بما في ذلك في العالم العربي.