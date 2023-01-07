 العنصرية في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 11.01.2023

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العنصرية في ألمانيا

الغالبية العظمي من الألمان تعتبر أن العنصرية مشكلة حقيقية في البلاد.

المزيد من المركز الإعلامي

أثارت طهران إدانات دولية بتنفيذها حكم الإعدام برجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات غير المسبوقة منذ قرابة 3 أشهر.

إيران تشنق رجلين بتهمة ارتكاب جرائم خلال الاحتجاجات 07.01.2023

أمير قطر يؤكد أن أبواب المونديال مفتوحة لكافة المشجعين دون تمييز

أمير قطر يؤكد أن أبواب المونديال مفتوحة لكافة المشجعين "دون تمييز" 21.09.2022

معاناة من أضرار طويلة الأمد

معاناة من أضرار طويلة الأمد 17.11.2022

تمر اليوم الذكرى الثلاثين على اسوأ تجاوز عنصري في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية

ألمانيا .. مرور ثلاثين سنة على أسوأ تجاوزات عنصرية في البلاد منذ الحرب 25.08.2022

المزيد DW الأخبار

بات نقص الحليب في تونس يشكل هاجسا حقيقيا لدى المستهلكين ومنتجي الألبان على حد سواء ما يهدد توفر هذه المادة الاساسية

نقص الحليب في تونس 11.01.2023

نشطاء المناخ ومحتجون يحتلون قرية غرب ألمانيا لمنع هدمها لاستخراج الفحم

مواجهات بين نشطاء المناخ والشرطة غرب ألمانيا لمنع استخراج الفحم 11.01.2023

التوقعات تشير إلى تزايد رحلات استكشاف الفضاء في عام 2023.

مزيد من رحلات الفضاء في 2023 11.01.2023

الأزمة الإنسانية تتفاقم في اليمن، وتكدس المستشفيات بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

سوء التغذية يضرب أطفال اليمن 11.01.2023

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ألمانيا تطلق برنامج منح دراسية للمرأة الأفغانية 10.01.2023

أعلنت ألمانيا من خلال وزارة التنمية الألمانية والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي عن تخصيص برامج ومنح دراسية لدعم آلاف الأفغانيات ممن فررن من حكم طالبان إلى البلاد المجاورة.

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أظهرت دراسة ألمانية أن عدد النساء اللواتي تقلدن مناصب قيادة في تزايد خلال السنوات الأخيرة، وذكرت البيانات أن النساء اللواتي يعملن بدوام كامل يتمتعن بنفس الفرص لشغل منصب قيادي مثل الرجال الذين يعملون بدوام كامل.

An Afghan child looks on as he works at a coal mine which collapsed on April 30 killing some 40 miners and trapping an unknown number of others in the Dar-i- Suf district of Samangan province, some 200 kms from Mazar-e-Sharif on May 1, 2014. Officials at the site in Samangan province said an explosion inside the mine on April 30 killed some 40 miners and trapped an unknown number of others. AFP PHOTO / Farshad Usyan (Photo by FARSHAD USYAN / AFP)

اليونيسف: زيادة أشكال العنصرية والتمييز ضد الأطفال 19.11.2022

كشف تقرير جديد لليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ازدياد العنصرية ضد الأطفال على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، بما في ذلك في العالم العربي.

THE HAGUE - The speech about the Dutch slavery past is in the National Archives in The Hague. Prime Minister Mark Rutte discusses the report Chains of the past of the Advisory Board Dialogue Group Slavery Past. In it, the cabinet is advised to make an apology. Robin Utrecht

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وسط إعادة نظر أوسع في الماضي الاستعماري للبلاد ومعركتها الحالية مع العنصرية، قدمت هولندا اعتذارا رسميا عن دورها في عصور العبودية. ويقدر المؤرخون أن هولنديين نقلوا أكثر من نصف مليون أفريقي إلى الأمريكتين لاستعبادهم.