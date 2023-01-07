العنصرية في ألمانيا

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الغالبية العظمي من الألمان تعتبر أن العنصرية مشكلة حقيقية في البلاد.
أعلنت ألمانيا من خلال وزارة التنمية الألمانية والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي عن تخصيص برامج ومنح دراسية لدعم آلاف الأفغانيات ممن فررن من حكم طالبان إلى البلاد المجاورة.
أظهرت دراسة ألمانية أن عدد النساء اللواتي تقلدن مناصب قيادة في تزايد خلال السنوات الأخيرة، وذكرت البيانات أن النساء اللواتي يعملن بدوام كامل يتمتعن بنفس الفرص لشغل منصب قيادي مثل الرجال الذين يعملون بدوام كامل.
كشف تقرير جديد لليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ازدياد العنصرية ضد الأطفال على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، بما في ذلك في العالم العربي.
وسط إعادة نظر أوسع في الماضي الاستعماري للبلاد ومعركتها الحالية مع العنصرية، قدمت هولندا اعتذارا رسميا عن دورها في عصور العبودية. ويقدر المؤرخون أن هولنديين نقلوا أكثر من نصف مليون أفريقي إلى الأمريكتين لاستعبادهم.
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