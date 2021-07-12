 العنصرية في أستراليا - العنف ضد السكان الأصليين | تقارير جديدة | DW | 20.05.2022

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تقارير جديدة

العنصرية في أستراليا - العنف ضد السكان الأصليين

تعتبر العنصرية وكراهية الأجانب مشكلة هيكلية في أستراليا. يعاني من ذلك في الدرجة الأولى السكان الأصليون وأشخاص من أصول آسيوية أو مسلمون.

DW Dokumentationen | Rassismus in Down Under

DW Dokumentationen | Rassismus in Down Under


كثرت المنظمات التي تصف نفسها على أنها يمينية متطرفة وتسعى لجعل أستراليا قارة بيضاء. كما تزداد شعبية الأحزاب اليمينية والدعاة الإنجيليين. إنه جانب مظلم للقارة السياحية.

 

DW Dokumentationen | Rassismus in Down Under


يحتج السكان الأصليون في أستراليا لأنهم يتعرضون للتهميش بشكل متزايد في وطنهم الأصلي. توفي ديفيد دونغي في زنزانة شرطة بسيدني وكانت كلماته الأخيرة: "لا أستطيع التنفس". إنها حالة واحدة من أصل 432 حالة وفاة حدثت أثناء التوقيف في أستراليا على مدار الثلاثين عاما الماضية. تبلغ نسبة الشباب المنحدرين من الشعوب الأصلية الأسترالية والمتورطين في جرائم جنائية أكثر من النصف.


DW Dokumentationen | Rassismus in Down Under


فهم يعيشون في مجتمع مهمش مليء بالعاطلين عن العمل ويتسم بقلة الآفاق وبتعاطي المخدرات. في الوقت الذي يزداد فيه المجتمع الأسترالي محافظة يزداد القمع تجاه السكان الأصليين ويصل أحيانا إلى انتزاع الأطفال منهم. فهل تهدف هذه السياسة إلى صهر السكان الأصليين في المجتمع الأسترالي؟ 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022– 22:15 UTC
الخميس 26 مايو/ أيار 2022– 01:15 UTC
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 – 03:00 UTC
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 – 05:15 UTC
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 – 09:15 UTC
السبت 27 مايو/ أيار 2022 – 06:15 UTC
السبت 27 مايو/ أيار 2022– 10:15 UTC
السبت 28 مايو/ أيار 2022– 15:15 UTC
السبت 28 مايو/ أيار 2022– 23:15 UTC
الأحد 29 مايو/ أيار 2022– 13:15 UTC
الأحد 29 مايو/ أيار 2022– 19:15 UTC
الإثنين 30 مايو/ أيار 2022– 16:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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