العنصرية في أستراليا - العنف ضد السكان الأصليين



كثرت المنظمات التي تصف نفسها على أنها يمينية متطرفة وتسعى لجعل أستراليا قارة بيضاء. كما تزداد شعبية الأحزاب اليمينية والدعاة الإنجيليين. إنه جانب مظلم للقارة السياحية.







يحتج السكان الأصليون في أستراليا لأنهم يتعرضون للتهميش بشكل متزايد في وطنهم الأصلي. توفي ديفيد دونغي في زنزانة شرطة بسيدني وكانت كلماته الأخيرة: "لا أستطيع التنفس". إنها حالة واحدة من أصل 432 حالة وفاة حدثت أثناء التوقيف في أستراليا على مدار الثلاثين عاما الماضية. تبلغ نسبة الشباب المنحدرين من الشعوب الأصلية الأسترالية والمتورطين في جرائم جنائية أكثر من النصف.









فهم يعيشون في مجتمع مهمش مليء بالعاطلين عن العمل ويتسم بقلة الآفاق وبتعاطي المخدرات. في الوقت الذي يزداد فيه المجتمع الأسترالي محافظة يزداد القمع تجاه السكان الأصليين ويصل أحيانا إلى انتزاع الأطفال منهم. فهل تهدف هذه السياسة إلى صهر السكان الأصليين في المجتمع الأسترالي؟





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