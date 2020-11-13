العنصرية تطيح بحارس سابق للمانشافت من مجلس إدارة فريق ألماني

خسر ينس ليمان حارس مرمى المنتخب الألماني الأول لكرة القدم سابقا مكانه في المجلس الإشرافي لنادي هيرتا برلين بسبب رسالة نصية عنصرية. وقال متحدث رسمي باسم لارس فيندهورست (مستثمر نادي هيرتا برلين) اليوم الأربعاء (5 مايو/أيار 2021) إن ليمان لن يصبح بعد الآن مستشارا للشركة، بعدما كان هذا المنصب يعطيه حق التواجد في مجلس النادي الألماني.

وتم تعيين ليمان من قبل شركة فيندهورست، ومن ثم في مجلس النادي بدلا من يورغن كلينسمان، المدير الفني السابق للفريق قبل عام.

ونشر دينيس أوجو، لاعب ألمانيا السابق، ومحلل رياضي في شبكة "سكاي"، في وقت سابق رسالة تلقاها من ليمان عبر تطبيق "واتس اب" على إنستغرام، حيث سأل فيها ليمان "هل دينيس هو الشخص الأسود الذي اخترته ويمكنه أن يفي بالحصة؟" وتسبب نشر تلك الرسالة في ردود فعل واسعة تنتقد ينس ليمان.

وفي تغريدة له على "تويتر" اعتذر ليمان لأوجو وكتب أن أوجو باعتباره لاعبا دوليا سابقا فهو لديه دراية كبيرة بكرة القدم ويتمتع بحضور جيد ويحقق نسبة مشاهدات لقناة سكاي.

ولم يمنع هذا الاعتذار من اتخاذ إجراءات عقابية في حق حارس المنتخب الألماني سابقا، كما رحب هيرتا أيضا بعدم تواجده في مجلس إدارة النادي.

وقال رئيس النادي فيرنر جاجينباور: "ينأى نادي هيرتا بنفسه من أي شكل من أشكال العنصرية. مثل هذه التصريحات لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع القيم التي يدعمها هيرتا وينشط من أجلها".

هـ.د/خ.س (د ب أ)