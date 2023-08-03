العناية بالشعر للتخلص من القشرة

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هناك شعر دهني وآخر يحتاج لمعالجة القشرة بسبب الجفاف. أحيانا تتسبب الفطريات في هذه المشكلات. ولكن بالعناية الصحيحة يمكن التخلص من القشرة بسرعة.
نستثمر الكثير من الوقت والمال في العناية بالبشرة. في المقابل نولي القليل من الاهتمام بالشعر. أثبتت دراسات أن المكونات الموجودة في منتجات العناية بالبشرة، مفيدة للشعر أيضاً. لكن كيف يمكن الاستفادة منها بالصورة الأمثل؟
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