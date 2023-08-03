 العناية بالشعر للتخلص من القشرة | صحتك بين يديك | DW | 03.08.2023

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صحتك بين يديك

العناية بالشعر للتخلص من القشرة

هناك شعر دهني وآخر يحتاج لمعالجة القشرة بسبب الجفاف. أحيانا تتسبب الفطريات في هذه المشكلات. ولكن بالعناية الصحيحة يمكن التخلص من القشرة بسرعة.

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