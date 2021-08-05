 العناكب مصدر إلهام الفنان ساراسينو | يوروماكس | DW | 11.07.2022

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يوروماكس

العناكب مصدر إلهام الفنان ساراسينو

الفنان الأرجنتيني توماس ساراسينو وجد في العناكب مصدر إلهام لأعماله الفنية، ففي برشلونه قام بتصميم مبنى بأكمله بأشكال لخيوط العنكبوت لتقديم المزيد من المتعة لزوار المدينة.

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