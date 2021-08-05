العناكب مصدر إلهام الفنان ساراسينو

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الفنان الأرجنتيني توماس ساراسينو وجد في العناكب مصدر إلهام لأعماله الفنية، ففي برشلونه قام بتصميم مبنى بأكمله بأشكال لخيوط العنكبوت لتقديم المزيد من المتعة لزوار المدينة.
تشهد مدن مغربية واسبانية حراكا جماهيريا وتظاهرات احتجاجا على المأساة التي شهدتها مليلية وراح ضحيتها حوالي 23 مهاجرا إفريقيا، ومن أجل ضمان حرية التنقل بين شمال المغرب والجيب الإسباني. ويطالب المتظاهرون بتحرك دولي أكبر.
يويفا يختار كريم بنزيمة كأفضل لاعب في نهائي الأبطال، ويأتي ذلك في ختام موسم استثنائي قدمه مهاجم ريال مدريد، ما جعله مرشحاً للكرة الذهبية بشهادة العنكبوت ليونيل ميسي.
سباق من نوع آخر خاضه السائق الألماني سيباستيان فيتل غداة جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد، بعد أن سرقت منه حقيبته لدى خروجه من سيارته.
رغم أن عقد ليفاندوفسكي يمتد مع بايرن حتى صيف 2023، يبدو أن الرحيل عن العملاق البافاري بات أمرا محسوما للقناص البولندي. فلماذا وصل الأمر بين "ليفي" وبايرن لهذه الدرجة؟ صديق الطفولة لديه تفاصيل باح بها لصحيفة بيلد.
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