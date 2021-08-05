العناكب مصدر إلهام الفنان ساراسينو

صديق الطفولة يكشف سبب رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل عن بايرن

رغم أن عقد ليفاندوفسكي يمتد مع بايرن حتى صيف 2023، يبدو أن الرحيل عن العملاق البافاري بات أمرا محسوما للقناص البولندي. فلماذا وصل الأمر بين "ليفي" وبايرن لهذه الدرجة؟ صديق الطفولة لديه تفاصيل باح بها لصحيفة بيلد.