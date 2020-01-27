العناق لإزالة التوتر.. خدمة مقابل 80 دولار في الساعة!

قرر عدد من الأشخاص العمل كمتخصصي عناق محترفين يقومون بتقديم خدماتهم بغرض إزالة التوتر والمساعدة على الاسترخاء. ووفقا لمن يقومون بأداء هذه الوظيفة، التي ربما تبدوغريبة للكثيرين، فما يحدث ليس جنسا أو جلسة تدليك حيث يلجأ لخدمات العناق أشخاص يعانون من "اضطراب ما بعد الصدمة" وطلبة جامعة يعانون بالتوتر نتيجة لضغط الدراسة ومصابون بمتلازمة أسبرجر، والتي تعد ضمن أشكال التوحد.

وبالولايات المتحدة، يوجد العديد من مقدمي خدمات العناق، ومن ضمنهم العاملين بشركة تحمل اسم Cuddlist تم إنشاؤها منذ أربعة أعوام لتقديم "أساليب علاجية باللمس"، وفقا لما يذكره موقع الشركة الإلكتروني.

ويوجد لدى الشركة 200 ممارس بأرجاء الولايات المتحدة، منهم من يسمحون للعملاء بالقدوم إلى منازلهم وآخرون يذهبون إلى حيث يرغب العملاء، لتقديم خدمات العناق والاحتضان والتدليل إلى جانب "قائمة شبه مفتوحة من اللمسات الأفلاطونية" مع "مراعاة قواعد القبول والحدود الشخصية".

ويمكن الحصول على خدمات المعانقة الشخصية مقابل 80 دولارا في الساعة، وعادة ما تستغرق جلسة العناق الواحدة 90 دقيقة.

ويقول العضو المؤسس للشركة ومدرب اليوغا السابق، آدم ليبين: " الكثيرون لديهم حرمان من إحساس اللمسة، والتدليل هو وسيلة خارقة للتواصل حيث يحرر هرمون الحب، الأوكسيتوسين، الذي يقول بعض العلماء إنه يتم إفرازه في مجرى الدم خلال المعانقة".

ووفقا لمقال صحفي للطبيب النفسي بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، داتشر كيلتنر، الأطفال الرضع الذين حرموا من التلامس في الملاجئ تبدوعليهم مشكلات سلوكية، وعندما يربت أمناء المكتبات على أيدي الطلاب أثناء تسجيل الكتب المستعارة، تزيد احتمالات عودة الأطفال مجددا.

ويقول الأستاذ المساعد في كلية التمريض والمهن الطبية بجامعة دريكسي الأمريكية، غيريغا كيمال: "يشعر أربعون بالمئة من الناس بالوحدة، وبإمكان المعانقة التغلب على هذا".

وبالرغم من عدم سماع الأستاذ الجامعي بمهنة المعانقة من قبل، فهو يرى أنها "تبدو مسألة منطقية"، على حد وصفه.

إلا أن رئيس القسم النفسي في واحدة من مستشفيات مدينة نيويورك، رودي نيديجر، فيحذر من إمكانية قيام أشخاص سيئي النية باستغلال هذا العمل بغرض الاحتيال "لعدم توافر وسائل تمكن من تحديد ما إذا كان الشخص مخادعا".

ع.ش/ د.ب (د ب أ)