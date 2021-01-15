 العمى الليلي.. ما هو السبب وراء ضعف الرؤية في الظلام؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.01.2021

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صحة

العمى الليلي.. ما هو السبب وراء ضعف الرؤية في الظلام؟

من الطبيعي أن تتراجع رؤية أي شخص في الإضاءة الخافتة، لكن قد يصبح الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبة كبيرة في الرؤية ليلاً في المناطق ذات الإضاءة القليلة. فهل العمى الليلي مرض أم عرض لأمراض أخرى؟

هل تعاني من ضعف الرؤية ليلا؟ - صورة رمزية

هل تعاني من ضعف الرؤية ليلا؟ - صورة رمزية

من طبيعة الحال أن لا يستطيع الإنسان التحرك بحرية ليلاً كما هو الحال عليه في النهار. في ضوء النهار ترى العين بمستقبلات للضوء حساسة للألوان تسمى "المخاريط"، أما في الظلام ترى شبكية العين بما يسمى "العصي".

يعاني البعض من العمى الليلي (العشى الليلي) في الظلام ويرون بشكل سيء للغاية. فمن المهم معرفة أن العمى الليلي له أعراض ولكنه عادة ما يكون مجرد عرض لمرض آخر أو لنقص فيتامين ما، حسب ما جاء في موقع "Wunderweib" الألماني.

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العمى الليلي ليس له سبب واحد فقط بل أسباب مختلفة تؤدي عادة إلى تلف أو خلل الخلايا العصوية (العصي) في الشبكية المسؤولة عن الرؤية في ظروف الإضاءة السيئة. وفي حالات نادرة يكون العمى الليلي نتيجة لأمراض الشبكية الوراثية.

ومن بين الأمراض أو المشكلات البصرية التي قد تكون سببا في العمى الليلي نذكر:

- أمراض الشبكية الوراثية

- نقص فيتامين (أ): أثناء الحمل وتشمع الكبد واضطراب الأكل والتهاب الأمعاء الناجي وعند التهاب البنكرياس.
- داء السكري

- الغلوكوما (المياه الزرقاء)

- فرط نشاط الغدة الدرقية

- السل الرئوي

- التهاب الشبكية.
- الورم الميلانيني العنبي (أكثر أنواع سرطان العين شيوعا)

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تعتمد معالجة العمى الليلي على أسبابه التي قد تكون بسيطة وبالتالي تقتصر المعالجة على وضع نظارات طبية جديدة أو تناول مستحضرات مناسبة ضد نقص فيتامين (أ). لا علاج حتى اليوم للعمى الليلي الناتج من أسباب وراثية. على كل حال من الضروري للغاية استشارة الطبيب لتشخيص الحالة بدقة.
ع.اع. /إ.ع/خ.س

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    مهام كبيرة تقع على عاتقها

    تقوم أعيننا بأداء مهام كبيرة جدا، فهي تتأقلم مع المسافات القريبة والبعيدة، وترسل معلومات ليقوم الدماغ بتحويلها إلى صور.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    القراءة ليلا وتأثيرها على العين

    عند القراءة تعمل العين بدقة كبيرة، في النهار يكون الأمر سهلا. وفي الليل تتأقلم العين مع الضوء الخافت إلا أن الأمر يكون أصعب، إذ لا تستطيع العين رؤية الصورة بوضوح تام.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    مشاهدة التلفزيون تشكل تحديا للعين

    في غرفة مظلمة يحدق المرء في الصور المهتزة، وهو ما يتسبب في إرهاق العين بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى الصداع أيضا. ولهذا ينصح أطباء العيون باستخدام مصدر ضوئي إضافي عند مشاهدة التلفزيون.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    البعد الأمثل لمشاهدة التلفزيون

    عند مشاهدة التلفزيون نادرا ما نرمش وخاصة عندما نجلس بالقرب من الشاشة. ما يجعلنا نشعر بحرقة واحمرار في العينين مع مرور الوقت. ولهذا ينصح بالجلوس على بعد ثلاثة أمتار على الأقل من الجهاز.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    لسلامة أدائهما

    للحفاظ على سلامة أداء العينين، لابد من بعض التغيير. وهذا يعني أنه يجب على المرء أن ينظر دائما إلى مسافات بعيدة. ويبقى الرمش (فتح وإغلاق) الجفنين مهما أيضا. إذ يساهم في انتشار سائل الدموع الذي يزود العين بالمواد المغذية ويحميها من الجفاف.

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    كيف نحمي أعيننا من الإرهاق

    ضرورة إراحة العين

    من يقرأ لفترة طويلة تحت ضوء خافت يجب أن يقرب الكتاب جدا من عينيه ليستطيع القراءة. وهذا ما يجهد العين ويضعف أداءها بشكل مؤقت. ولكن العيون السليمة سرعان ما تتعافى بعد فترة من الراحة. ولهذا ينصح بإراحة العين بانتظام.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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