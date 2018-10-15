العمل في المكتب واقفاً .. أفضل للصحة؟

تساعد المكاتب التي يعمل فيها الموظفون في وضع الوقوف في التقليل من فترات الجلوس اليومي الطويلة التي غالباً ما تكون غير صحية، إذ لا يكون الجلوس طويلاً صحياً ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض عدة، من بينها السكري وأمراض القلب أو حتى أورام سرطانية، حسب دراسات سابقة.
فريق من الباحثين تحت إشراف شارلوت إدواردسون من جامعة ليستر البريطانية حاولوا معرفة ما إذا كانت المكاتب المرتفعة التي تتطلب الوقوف قادرة على تخفيض أوقات الجلوس، خاصة إذا رافقها برنامج يحفز الموظف على البقاء أطول فترة ممكنة واقفاً.
ومن أجل دراسة ذلك، وفر الباحثون، لـ77 موظفاً مكاتب قابلة للتحرك رفعاً وخفضاً. كما زُود الموظفون بمعلومات عن العواقب الصحية للجلوس طويلاً وتم تحفيزهم بشكل منتظم من أجل النهوض من مقاعدهم وإطلاعهم على تقرير بشأن فترات جلوسهم.
وسجل جهاز صغير وُضع عند الخاصرة النشاط الجسماني للموظفين المشاركين في التجربة على مدى بضعة أيام عند بداية التجربة و كذلك بعد ثلاثة أشهر ثم ستة أشهر ثم 12 شهراً. كما ملأ المشاركون استبيانات بشأن شعورهم ومدى رضاهم عن مكان العمل وكذلك عن أدائهم الوظيفي.
وأظهر تحليل النتائج أن برنامج العمل وقوفاً خفض أوقات الجلوس للموظفين بواقع أكثر من ساعة يومياً. فبينما بلغ متوسط وقت الجلوس بين سبع وتسع ساعات كل يوم عند بدء التجربة، انخفض هذا الوقت بواقع 50 دقيقة بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء التجربة.
واستطاع الموظفون خفض وقت جلوسهم أثناء العمل بواقع ساعة و22 دقيقة يومياً، وهو الوقت الذي عملوا فيه في وضع الوقوف. كما وجد الباحثون في استمارات الاستبيان إشارات على تحسن كفاءة العمل والجهد الوظيفي للمشاركين في التجربة.
وقال فريق البحث إن شعور المشاركين في التجربة بالإرهاق كان أقل من أقرانهم غير المشاركين وإنهم كانوا أقل شكوى من آلام أسفل الظهر.
في المقابل!
غير أن كينيدي جراي من جامعة جلاسكو البريطانية، التي لم تشارك في الدراسة، أشارت، في تعليق لها على الدراسة، إلى أن المشاركين في التجربة جلسوا في نهاية الأمر فترة أطول من ست أو سبع ساعات، وهي الفترة التي يُعتقد أنها ذات مخاطر صحية على الموظفين. كما رأت جراي أن نشاط المشاركين في الدراسة لم يتغير فعلياً، لأنهم لم يتحركوا فترة أطول بل وقفوا ببساطة بدلاً من أن يجلسوا.
وقالت جراي: "الدراسة لم تكشف عما إذا كان ذلك صحياً للإنسان". وشككت الباحثة البريطانية في إمكانية تطبيق هذا البرنامج المكلف مادياً على أرض الواقع.
م.م/ ي.أ (د.ب.أ)
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
استعدادات متكاملة للتعامل مع البيض المسلوق
تشمل وجبة الإفطار الألمانية غالباً على البيض المسلوق. لذلك تحتوي معظم المطابخ الألمانية على مجموعة متنوعة من الأكواب الخاصة لحمل البيض، قد تكون ملحقة أيضاً بملاعق خاصة، إضافة إلى علب ملح الطعام. كما يوجد أيضاً أدوات مصصمة لتكسير قشرة البيض، التي قد لا تجدها إلا في ألمانيا.
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
الزجاجات الفارغة: توفير للمال وحماية للبيئة
يأخذ الألمان إعادة التدوير على محمل الجد، وخصوصاً فيما يتعلق بالعبوات المرتجعة التي قد تكلفهم بعض السنتات. تجمع هذه العبوات الزجاجية والبلاستيكية في المنزل، وتؤخذ إلى السوبرماركت حيث يمكن إرجاعها، واسترجاع ثمنها الذي يتراوح من 8-25 سنتاً. غير أن الجميع يقوم بإرجاعها بجميع الأحوال، لأنها تشغل مساحة في البيت.
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
مناشف المطبخ: تميز من نوع خاص
لا يمكن القول إن استعمال "مناشف المطبخ" يقتصر على ألمانيا وحدها، غير أنك ستجد في المطابخ الألمانية مجموعة مذهلة منها. وإذا دخلت لأي بيت ألماني، فستجد على الأرجح هذه المناشف بأشكالها القديمة والحديثة، معلقة في أماكن مختلفة، إذ تعتبر اقتصادية وصديقة للبيئة أكثر من المناشف الورقية.
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
أدوات التنظيف جاهزة دائما!
إذا سكبت مشروبك خلال زيارتك لمنزل ألماني، فلا تقلق، إذ يوجد لديهم أدوات التنظيف المناسبة والمتخصصة بكل جزء من المنزل، مثل منتجات تنظيف الزجاج، والبلاط، والسيراميك، والخشب بأنواعه، والمعادن وغيرها.
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
فرشاة المرحاض: صديق يومي!
فرشاة المرحاض ليست بأداة حصرية لألمانيا، بل موجودة في كل البيوت، غير أن الألمان يشددون على أهمية استخدامها اليومي وليس الأسبوعي.
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
مكتبة مكتظة بمختلف الكتب!
لا يميل الألمان إلى التفاخر كثيراً، إلا إذا تعلق الأمر بكتبهم. إذ يوجد في كل بيت ألماني تقريباً مجموعة كتب هائلة ومتنوعة من كتب كلاسيكية، وتاريخية، أو لفلاسفة ألمان، في مكتبة تغطي الجدار من الأرض للسقف غالبا.
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
ملفات تحفظ المستندات لسنوات!
على الرغم من وجود العديد من الكتب، يجد الألمان مساحة إضافية على الرف للاحتفاظ بوثائقهم المهمة مثل: الشهادات والإقرارات الضريبية، والعقود، والبيانات المصرفية، وأوراق التأمين، حيث ترتب جميعها وتفرز بطريقة مناسبة. لذا ستجد في كثير من الأحيان جيشاً من المجلدات المصممة خصيصاً لهذه المهمة، ولا تتعجب من احتفاظ الألمان بمستندات مر عليها عقد من الزمان.
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
تغطية النوافذ: حماية من شمس الصباح وفضول الجيران
ويعرف عن الألمان تقديرهم للخصوصية، الأمر الذي يلاحظ جيداً من خلال النظر إلى نوافذهم الأمامية (وليس من خلالها). العديد من الأسر لديها أغطية نوافذ معدنية تسمى "Rollladen"، تتدحرج لتغطية النافذة بالكامل لتفصل الغرفة عن العالم الخارجي، حيث ينجحون بحماية المنزل من الشمس في وقت مبكر من الصباح، إضافة إلى منع الجارالفضولي من استراق النظر.
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
الحذاء المنزلي: مريح وجذاب
في العديد من البلدان، يخلع الناس أحذيتهم عندما يدخلون إلى المنزل. غير أن تنظيم الألمان حتى في هذا الأمر يثيرالإعجاب، حيث لديهم دائماً أحذية خاصة مريحة لارتدائها داخل المنزل تسمى "Hausschuhe".
-
10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
غطاء السرير: التفكير العملي قبل الرومانسية!
تعطي العائلة الألمانية الأولوية للحياة العملية على الرومانسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأغطية. فالسرير المزدوج للأزواج يحتوي غالبا على غطائين منفصلين، فما الغاية من مشاركة غطاء واحد في حين بإمكان كل شخص الحصول على غطاء خاص به؟. آنا صوفي بريندل/ إليزابيث غرنير/ ريم ضوا/ ا.ف