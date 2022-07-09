 العمل عن بعد يصبّ في مصلحة شركات الطيران! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 23.10.2022

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منوعات

العمل عن بعد يصبّ في مصلحة شركات الطيران!

ساهمت تسهيلات العمل عن بعد في إنتاج عادات جديدة لدى مستخدمي شركات الطيران الأميركية، مدفوعين برغبتهم في تعويض ما فاتهم من متعة السفر بسبب جائحة كورونا وإنفاق مبالغ أكبر توخيا للمزيد من الرفاهية.

Deutschland Tourismus l Reisechaos am Düsseldorfer Flughafen

ازدياد الطلب أدى إلى ارتفاع اسعار الرحلات الجوية!

بفضل المرونة التي بات أصحاب العمل يتيحونها، والتقنيات الجديدة كاجتماعات "زوم"، لم يعد الموظفون مضطرين إلى التسمّر على كراسي مكاتبهم طوال الوقت، بل باتت لديهم حرية حركة أكبر بفضل تراجع قيود العمل.

مختارات

وبالتالي، بدلاً من العودة من رحلة السفر مساء الأحد أو صباح الإثنين للتمكن من معاودة عملهم، لم يعد المستخدمون يترددون في حجز مقعد العودة على طائرة الثلاثاء، أو المغادرة في رحلة الخميس لبدء عطلة نهاية الأسبوع، على ما أفادت شركات "أميركان" و"يونايتد" و"دلتا" في نتائج أعمالها لربع العام.

وقال المدير التجاري في "يونايتد" أندرو نوسيلا ،"كنا عادةً نستغني عن تسيير الرحلات الثلاثاء والأربعاء" على الخط بين نيويورك وأوروبا مثلاً. أما هذا الشتاء، فلدى الشركة "نسبة أكبر من الخطوط التي تعمل يومياً طوال الأسبوع". وفي السياق نفسه، امتد الطلب إلى ما بعد الإجازات المدرسية. 

عادات جديدة للمسافرين!

لاحظت "دلتا" ارتفاعاً في عدد الرحلات إلى فلوريدا خلال شهر سبتمبر /أيلول وهو شهر يتسم عادة بتراجع الطلب. وقال مدير الشركة، غلين هونستين، إن الإقبال على السفر خلال هذا الشهر وصل إلى درجة أن البعض "لم يعد يتمكن من إيجاد تذاكر دخول إلى "ديزني لاند" خلاله. وحققت "يونايتد" خلال سبتمبر /أيلول، ثالث أفضل شهر في تاريخها.

وأوضح، هنري هارتفيلدت، من شركة الأبحاث "أتموسفير ريسيرتش غروب" أن "البعض لم يتمكن ربما من شراء تذاكر بأسعار معقولة خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع الطلب، أو قد يكون قرر تأجيل السفر. وربما أراد آخرون استخدام رصيد نقاط السفر التي حصلوا عليها تعويضاً عن ثمن تذاكر في رحلات ألغيت بسبب الجائحة، قبل انتهاء مدة صلاحية هذه النقاط". 

فوضى المطارات

وتتوقع الشركات على أي حال أن يستمر هذا المنحى، على الأقل على المدى القصير، إذ سُجلت على سبيل المثال حركة حجز أكبر من المعتاد بين عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد الشكر في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وعطلة عيد الميلاد. وهذا الاتجاه يجعل عمل شركات الطيران أسهل. وقال، أندرو نوتيسيلا، نعمل عادة على تعديل احتياجاتنا من الطيارين للفترة من15 يونيو /حزيران إلى 15أغسطس /آب.

وأضاف "إذا تمكنّا من تمديد هذه الفترة فهذا يجعلنا أكثر فاعلية". أما رحلات العمل التقليدية التي تُحجز تذاكرها من خلال الشركات، فلم تعد تماماً إلى مستوى ما قبل الجائحة.

ورأى هنري هارتفيلدت، أن "عدداً من أهم المسافرين أعادوا تقييم هذا الجانب من حياتهم ولم يعودوا يريدون" الإفراط في السفر. وفي المقابل، بات المزيد من الأشخاص يعمدون إلى تمديد رحلاتهم بضعة أيام، أو حتى يلجأون إلى العمل موقتاً من مكان آخر.

وقال غلين هونستين: "ذهبت إلى باريس الأسبوع الفائت لحضور اجتماع وقضيتُ عطلة نهاية الأسبوع هناك بهدف المتعة". وأضاف "في الماضي، لكنتُ عدتُ فوراً".

وكانت هذه الفئة من المسافرين الذين يجمعون بين العمل والمتعة تشكّل سابقاً 45 في المئة من حجم الأعمال، في مقابل 30 في المئة للسياح و 25 في المئة لرحلات العمل البحتة. 

زيادة الطلب مقابل ارتفاع الأسعار!

يصبّ هذا التطور في مصلحة الشركات، إذ إن هؤلاء المسافرين أكثر ميلاً من غيرهم إلى الاشتراك في برامج الولاء أو إلى حجز تذاكرهم مباشرة على موقع الشركة ، على ما أكد رئيس "أميركان إيرلاينز" روبرت إيسوم.

وأفادت الشركات أخيراً عن استعداد بعض المسافرين ليدفعوا أكثر بقليل في مقابل رحلة أفضل.

وقال هنري هارتفيلدت إن هؤلاء "يدفعون مقابل الراحة، والخدمات الأفضل، لتقليل التوتر والإنزعاج، ويدفعون مقابل المقاعد ذات المساحة الأكبر للساقين، في الدرجة الاقتصادية الممتازة، حتى في درجة رجال الأعمال بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها". إلا أنه "من الصعب التكهّن" بشأن إمكان استمرار هذا الاتجاه، وخصوصاً في ظل التباطؤ الاقتصادي ، على ما لاحظت كريس رايت ، من شركة "ثيرد بريدج" الاستثمارية.

وتمكنت الشركات من زيادة أسعارها بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بفعل الطلب القوي وعدم إمكانية توفير المزيد من المقاعد نظراً إلى نقص الطائرات والطيارين. وتتسأل كريس رايت: "هل بإمكان الشركات إبقاء الأسعار مرتفعة في الربع الرابع من العام وما بعده؟".

أ.ف.ب / إ.م

  • Eine Frau fasst sich mit der Hand an den Kopf. (Andrzej Wilusz/Fotolia)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    نظام مناعي في إجازة

    توصل معهد بحثي في مدينة بون الألمانية إلى أن الإجازة أحد أسباب الإصابة بالأمراض. فمن يسافر فيها يكون أكثر عرضة للإصابة بالصداع واضطراب النوم ونزلات البرد. وأشار 22 بالمائة من المشاركين في الدراسة إلى أنهم أُصيبوا بعوارض غامضة خلال أيام الإجازة. وتوضح الدراسة أن نظام المناعة يدخل هو الآخر في إجازة ما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض.

  • Mann und Frau sitzen nebeneinander auf dem Sofa. (picture alliance/PhotoAlto)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصيدة للأزواج

    دراسة أخرى للعلاج النفسي كشفت إلى أن أكثر الأوقات التي ينفصل فيها الأزواج في ألمانيا تكون بعد الإجازة الصيفية، فثلث حالات الطلاق تُقدم في هذه الفترة. أما سبب ذلك، فإن الإجازة تكشف عن المشاكل التي يعانيها الأزواج ويكتمونها طويلاً داخل أنفسهم. وبحسب الدراسة فإن النساء أكثر من يتقدم بطلبات الطلاق بعد إجازة الصيف.

  • Zwei Frauen und ein Mann sitzen am Strand in einem Strandkorb. (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    الحرارة سبب للشجار

    وبمناسبة الحديث في الخلاف، فإن ارتفاع درجات الحرارة تزيد الرغبة في الثأر، ففي دراسة لهم لاحظ باحثون أمريكيون سلوك لاعبي الكرة، فعند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة تزداد تصرفاتهم غير الأخلاقية. وإذا حدث شجار بين الزوجين خلال الإجازة، فإن سبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة على الأرجح.

  • Mann und Frau liegen am Strand in Liegestühlen. (haveseen - Fotolia.com)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصدر للغباء

    أكدت دراسة أخرى حقيقة معروفة للكثيرين: الكسل يجعل المرء غبياً. فمن يقضي أيامه بعدم فعل أي شيء، فإنه يتعرض لخطر فقدان 20 بالمائة من نسبة ذكائه، وهو ما توصلت إليه دراسة نفسية بجامعة إيرلانغن الألمانية. وإذا لم يكن للدماغ أي مهام للتفكير، فإنه يدخل في إجازة هو الآخر. أما من يقضون الإجازة بالقيام بأنشطة رياضية فيعودون بنسبة ذكاء أكبر.

  • Eine Frau blickt auf einer Anhöhe über die Stadt Florenz. (picture alliance/Arco Images)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    متلازمة ستندال

    احذر المبالغة في زيارة الأماكن الثقافية. من يبالغ بمشاهدة معالم المدن خلال الإجازة، فإنه يكون عرضة لخطر الإصابة بـ"الحساسية المفرطة". اللافت أن ما يُسمى بـ"متلازمة ستندال" أو "متلازمة فلورنسا" تصيب بشكل خاص زائري الوجهات السياحية الإيطالية. وقد شخصت طبيبة نفسية هذه المتلازمة للمرة الأولى هناك. أما أعراضها فهي الشعور بالدوار وارتفاع دقات القلب ونوبات الذعر والهلع.


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