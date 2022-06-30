 العملية التركية المحتملة في شمال سوريا.. تهديدات وتحذيرات | مسائية DW | DW | 27.07.2022

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مسائية DW

العملية التركية المحتملة في شمال سوريا.. تهديدات وتحذيرات

تركيا تتوعد بتنفيذ عمليتها العسكرية في الشمال السوري وتقول انها لن تطلب اذنا من احد، واشنطن تحذر .. وموسكو تلتزم الصمت، فما الذي يدفع بأنقرة لفتح هذه الجبهة، ومن المستفيد؟

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