العملية التركية المحتملة في شمال سوريا.. تهديدات وتحذيرات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تركيا تتوعد بتنفيذ عمليتها العسكرية في الشمال السوري وتقول انها لن تطلب اذنا من احد، واشنطن تحذر .. وموسكو تلتزم الصمت، فما الذي يدفع بأنقرة لفتح هذه الجبهة، ومن المستفيد؟
عبرت وزارة الخارجية الألمانية، على لسان المتحدث باسمها عن معارضتها لشن تركيا أي عملية عسكرية شمال سوريا. فيما اعتبر الرئيس التركي أن خيار العمل العسكري يبقى مطروحا.
في قمة طهران، تقدم في المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن تصدير القمح من أوكرانيا، وبشأن الفصائل الكردية شمال سوريا يقول أردوغان إن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران في سوريا، مشيرًا إلى أن "الكلام لا يكفي".
حذر المرشد الأعلى لإيران خامنئي الرئيس التركي أردوغان من شن عملية عسكرية تريدها أنقرة في شمال سوريا، مؤكدًا أنها ستزعزع استقرار المنطقة. وتُعقد في طهران قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا تركّز على ملف النزاع في سوريا.
بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول