 العملية الإسرائيلية في جنين.. الأهداف والتداعيات | مسائية DW | DW | 03.07.2023

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مسائية DW

العملية الإسرائيلية في جنين.. الأهداف والتداعيات

قتلى وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين هي الأعنف منذ عشرين عاما، إسرائيل تتحدث عن عملية ضد الإرهاب وعباس يقرر وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية.. ماذا يعني قرار عباس؟ وماذا وراء العملية الإسرائيلية؟

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