العملية الإسرائيلية في جنين.. الأهداف والتداعيات

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قتلى وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين هي الأعنف منذ عشرين عاما، إسرائيل تتحدث عن عملية ضد الإرهاب وعباس يقرر وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية.. ماذا يعني قرار عباس؟ وماذا وراء العملية الإسرائيلية؟
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقف جميع الاتصالات واللقاءات" مع إسرائيل و"الاستمرار في وقف التنسيق الأمني" معها، وكذلك "تقنين العلاقة" مع واشنطن. جاء ذلك عقب عملية عسكرية إٍسرائيلية في جنين أسفرت عن قتلى ومصابين.
ردا على مقتل عشرة فلسطينيين تسعة منهم في مخيم جنين للاجئين، قررت الرئاسة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. واشنطن أعربت عن "أسفها" للخسائر البشرية لكنها وصفت القرار الفلسطيني بـ "غير الصائب".
"احتجاجات شعبية وعنف وربما انهيار للسلطة الفلسطينية"، هكذا حذر تقرير دولي من تبعات محتملة لمعركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. التقرير جاء غداة مباحثات بين عباس ووزير الخارجية الأمريكي بلينكن.
رفعت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل نزار بنات دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهموا فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ"قتل" بنات على خلفية انتقاده للرئيس محمود عباس.
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