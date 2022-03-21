صنع في ألمانيا

العملة الأوكرانية هريفنا تفقد قيمتها

حتى قبل الحرب كانت العملة الأوكرانية هريفنا عملة لا يتم تداولها إلا نادرا في البنوك الدولية. العديد من اللاجئين يرغبون في استبدال الهريفنا بعملات أخرى، لكن لا أحد يريد المغامرة واستبدال العملة التي باتت تخضع لنظام اقتصاد الحرب.