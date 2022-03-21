العملة الأوكرانية هريفنا تفقد قيمتها

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
حتى قبل الحرب كانت العملة الأوكرانية هريفنا عملة لا يتم تداولها إلا نادرا في البنوك الدولية. العديد من اللاجئين يرغبون في استبدال الهريفنا بعملات أخرى، لكن لا أحد يريد المغامرة واستبدال العملة التي باتت تخضع لنظام اقتصاد الحرب.
في أمر يبدو شبيه بروايات التجسس، قامت ألمانيا الغربية في فترة الحرب الباردة بطبع عملة طوارئ بديلة قدرها 15 مليار مارك وخبأتها في موقع محصن مقاوم للأسلحة النووية للجوء إليها حال تعرضها لهجوم على يد السوفيات.
حتى بيع القمصان في متجر تشيلسي ممنوع بأمر الحكومة، التي منعت بيع النادي بعد أسبوع من تجميد أصول مالكه الروسي أبراموفيتش. وتقول وزيرة شؤون الرياضة إن هذه الخطوات تهدف إلى "حرمان أبراموفيتش من الاستفادة من ملكيته للنادي".
يتابع العالم ما يجري من أحداث في أوكرانيا بعد إعلان موسكو عن عملية عسكرية واسعة اعتبرتها كييف غزوا واضحا. وتلقي الأحداث الضوء على وضع أسواق المال وأسعار النفط والغاز عبر العالم.
تفاجأ الشاب السوري، قصي تاجر، بوصول مبالغ كبيرة متتالية على حسابه البنكي لم يعرف مصدرها. كان التصرف الأفضل بالنسبة له هو إبلاغ الشرطة وإعادة المال لأصحابه. رد فعل قصي كان بالنسبة له عادياً، لكنه أكسبه احتراماً وتقديراً.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول