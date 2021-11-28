العولمة 3000

العمال المهاجرون في المزارع البرتغالية

أدى تعطش الأوروبيين إلى التوت والفراولة إلى تحويل منطقة ألينتيجو البرتغالية إلى منجم ذهب لأصحاب المزارع والشركات الكبرى. غالبية العمال أسيويون، لقد فروا من أوطانهم من الفقر والبطالة للبحث عن حياة أفضل في أوروبا. لكن مقابل أي ثمن؟