العمال المهاجرون في المزارع البرتغالية

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أدى تعطش الأوروبيين إلى التوت والفراولة إلى تحويل منطقة ألينتيجو البرتغالية إلى منجم ذهب لأصحاب المزارع والشركات الكبرى. غالبية العمال أسيويون، لقد فروا من أوطانهم من الفقر والبطالة للبحث عن حياة أفضل في أوروبا. لكن مقابل أي ثمن؟
يتدفق عمال المزارع من آسيا على البرتغال الدولة الأوروبية المعروفة بصادراتها الزراعية المزدهرة. غالباً ما يتم استقدام العمال عن طريق عصابات تجار البشر ويُجبرون على تحمل ظروف معيشية غير إنسانية.
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