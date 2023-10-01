 "العمال الكردستاني" يتبنى هجوم أنقرة وأردوغان يتوعد "الإرهابيين" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.10.2023

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"العمال الكردستاني" يتبنى هجوم أنقرة وأردوغان يتوعد "الإرهابيين"

نشر موقع مقرب من حزب العمال الكردستاني بيانا للحزب، الذي تصنفه تركيا ودول غربية "إرهابيا"، يعلن فيه تبنيه للهجوم الانتحاري الذي وقع أمام بوابة وزارة الداخلية بأنقرة. وأردوغان يؤكد أن "الإرهابيين لن يحققوا أهدافهم".

ضابط أمن وأصبعه على الزناد في موقع التفجير الذي وقع اليوم قرب وزارة الداخلية التركية بأنقرة (1/10/2023)

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن أحد المهاجمين لقى حتفه في الانفجار بينما "حيدت" السلطات هناك المهاجم الآخر.

نقل موقع "إيه.إن.إف نيوز" الإخباري المقرب من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا ودول غربية "إرهابيا"، عن بيان للحزب أن مجموعة "كتيبة الخالدون" نفذت الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية في أنقرة.

مختارات

ووصف البيان التفجير بأنه "هجوم انتحاري" تم التخطيط له ليتزامن مع افتتاح دور الانعقاد الجديد للبرلمان ونفذه "فريق منا على صلة بمجموعتنا 'كتيبة الخالدون'".

والتفجير، الذي وقع اليوم (الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023) في بوليفارد أتاتورك، هو الأول في أنقرة منذ 2016 عندما هزت تركيا موجة هجمات دامية. وأظهر مقطع مصور بعد ذلك شاحنة من طراز رينو متوقفة هناك ونوافذها محطمة وأبوابها مفتوحة، وسط الحطام ومحاطة بجنود وسيارات إسعاف وعربات إطفاء ومركبات المدرعة.

وأظهرت لقطات التقطتها كاميرات مراقبة حصلت عليها رويترز سيارة تتوقف عند البوابة الرئيسية لوزارة الداخلية قبل أن يُسرع أحد راكبيها نحو المبنى سيرا على الأقدام ويحدث الانفجار بينما بقي الشخص الآخر بداخل السيارة.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن المهاجمين استوليا على مركبة بعد أن قتلا سائقها في مدينة قيصري على بعد 260 كيلومترا جنوب شرقي أنقرة ثم نفذا الهجوم. وأضاف أن أحد الشرطيين الجريحين أصيب بشظايا.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا علي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "توقف إرهابيان يستقلان عربة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا هجوما بقنبلة". وأوضح أن أحدهما فجر نفسه والآخر تم "تحييده"، وهو ما يعني عادة أنه قُتل. وأضاف أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادث. وكتب الوزير "كفاحنا سيستمر لحين تحييد آخر إرهابي". ونسب الوزير الفضل لضباط الشرطة في منع المهاجم الثاني من تفجير متفجرات. 

بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة "إكس" بأنه ينفّذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفاً من هجمات أخرى، ودعا السكان لعدم الذعر.

كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.

أردوغان: لن يحقّقوا أهدافهم

وفي كلمة في افتتاح دور الانعقاد الجديد للبرلمان بعد ذلك بساعات، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الذي وقع صباحاً بأنه "أحدث محاولة" لترويع الأتراك. وقال "الذين يهددون سلم المواطنين وأمنهم لم يحققوا أهدافهم ولن يفعلوا ذلك أبداً" واصفاً الهجوم بأنه "النزع الأخير للإرهاب".

 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطابًا في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان في أنقرة، 1 أكتوبر 2023.

قال أردوغان إن الذين يهددون سلم المواطنين وأمنهم لم يحققوا أهدافهم ولن يفعلوا ذلك أبداً" واصفاً الهجوم بأنه "النزع الأخير  للإرهاب".

يذكر أن الهجوم الانتحاري وقع قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرّر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ومنذ أيار/مايو 2022، عرقلت تركيا انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو، معلّلة السبب بإيوائها "إرهابيين" وحركات كردية تصنّفها أنقرة كمنظمات "إرهابية". ولا يزال موقف إردوغان غامضا في هذا الملف، اذ يكرّر القول إنّ البرلمان يتمتّع بالسيادة، وإنه وحده من يستطيع أن يقرّر بشأن عضوية السويد في الحلف.

وسارع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى الإعلان في بيان أنّ بلاده "تؤكد مجدّداً التزامها بالتعاون طويل الأمد مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب". كذلك، قدّم عدد من المسؤولين الأجانب دعمهم لتركيا، معربين عن "تضامنهم" وإدانتهم للهجوم.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه "مصدوم". كما دانت ألمانيا والمملكة المتحدة وسفارة الولايات المتحدة في أنقرة الهجوم ، بينما قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع أوليفر فارهيلي إن التكتل يدعم تركيا "في حربها على الإرهاب".

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز ، أ ف ب) 

 

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    الكاتب: إيمان ملوك


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