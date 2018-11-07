العلماء يرصدون "رائحة" الخوف لدى الجمهور في صالات السينما!

يستطيع العلماء الآن قياس مستوى الخوف، والتوتر في الجو في دور العرض وهو ما يمكن استخدامه كأسلوب موضوعي في صناعة السينما لتحديد مدى ملاءمة فيلم ما للجمهور الصغير.
إذ وجد علماء في مؤسسة ماكس بلانك للكيمياء في مدينة ماينتس الألمانية أن مستويات "" ترتفع بشكل ملحوظ في دور العرض خلال عرض الأفلام، التي تجعلنا متوترين ومشدودين. وبالتالي هذه القياسات يمكن أن تستخدم في تحديد ما إذا كان فيلم ما ملائماً لكل فئات الجمهور من عدمه. "أيزوبرين" هو المادة الكيميائية، التي تفرز في الهواء من الأجسام عندما نتحرك. ويوضح جوناثان ويليامز، رئيس البحث، "وبوضوح، نتحرك لدى شعورنا بالخوف خلال جلوسنا على مقاعد السينما أو نقبض عضلاتنا عندما نصبح متوترين أو مستثارين".
وقام الباحثون بقياس مستويات "الأيزوبرين" خلال عمليات عرض 11 فيلماً مختلفاً 135 مرة. وكان الهدف من البحث هو معرفة ما إذا كان هناك أسلوب موضوعي لاستنتاج التصنيفات العمرية، حيث أن طريقة تحديد مدى ملاءمة الفيلم للمشاهدين الأصغر سناً هي طريقة ذاتية للغاية حالياً. كما أن البحث يعطينا أيضا فكرة عما إذا كنا نترك أثراً كيميائياً مختلفاً في الهواء عندما نمر بمشاعر مختلفة. وسوف يواصل ويليامز وفريقه بحثهم لتبين ما إذا كان البشر يتركون "بصمة كيميائية " في الهواء تعطينا معلومات عن الحالة العاطفية، التي كان الشخص فيها في وقت محدد.
ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)
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أشهر أفلام الرعب العالمية
الدمية القاتلة
"تشاكي" أو الدمية القاتلة هو عنوان أحد أشهر أفلام الرعب. ظهر الفيلم لأول مرة سنة 1988 ثم توالت أجزاء منه، كان آخرها سنة 2004 حيث ستصير للدمية تشاكي أسرة أيضا.
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أشهر أفلام الرعب العالمية
البريق أو دي شاينينغ
هو فيلم للمخرج الشهير ستانلي كوبريك تم إنتاجه سنة 1980. يتناول الفيلم المشحون بالإثارة، الأماكن التي يسكنها أشباح وأرواح شيطانية. الفيلم من بطولة النجم جاك نيكلسون. إنه من أهم أفلام الرعب النفسي.
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أشهر أفلام الرعب العالمية
فيلم الصرخة
إنه فيلم رعب يتناول أفلام الرعب كموضوع له، حيث أن القاتل مهووس بهذا النوع من الأفلام. الفيلم الذي أنتج سنة 1996 سيليه أجزاء أخرى عن نفس القصة، نظرا للنجاح الجماهيري الذي حققه.
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أشهر أفلام الرعب العالمية
أفلام دراكولا
لقد تم تناول شخصية دراكولا أو مصاص الدماء في الكثير من الأفلام العالمية. لقد ظهر أول فيلم عن هذه الشخصية سنة 1931، وتوالت بعده سلسلة من الأفلام.
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أشهر أفلام الرعب العالمية
محامي الشيطان
أنتج فيلم "محامي الشيطان" سنة 1997، حيث يؤدي فيه النجم آل باتشينو دور الشيطان. تدور قصة الفيلم حول محام تحدث له ولزوجته أشياء غريبة ليكتشف في الأخير أنه أحد أبناء الشيطان.
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أشهر أفلام الرعب العالمية
سيد الإثارة والتشويق
يعد ألفرد هيتشكوك ملك الإثارة والتشويق بلا منازع. تحبس أفلامه الأنفاس وتثير الرعب في نفوس المشاهدين. في الصورة يبدو هيتشكوك رفقة طائرين، في إشارة إلى فيلمه الشهير" الطيور".
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أشهر أفلام الرعب العالمية
أفلام ستبقى محفورة في ذاكرة المشاهدين
إنه أحد أفلام هيتشكوك الشهيرة، الذي يتناول المرض النفسي كموضوع له. في الصورة تبدو اللقطة الأساسية في الفيلم: الضحية في الحمام، دقائق قبل أن يجهز عليها القاتل.
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أشهر أفلام الرعب العالمية
الصراع مع الكائنات الفضائية
أحد العناصر التي اعتمدت عليها أفلام الرعب، هو الخوف من الآخر الذي لا نعرفه. حيث تناولت الكثير من الأفلام الصراع المفترض بين الإنسان والكائن الفضائي. في صورة تظهر الممثلة سيغورني ويفر في فيلم "أليين".
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أشهر أفلام الرعب العالمية
فيلم فرانكشتاين
أنتج الفيلم سنة 1931 حيث اخترع فرانكشتاين وحشا. في الصورة يظهر الممثل بوريس كارلوف الذي أدى شخصية الوحش. لقد ظل فرانكنشتاين شخصية مميزة في عالم الأفلام الخيالية المرعبة.
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أشهر أفلام الرعب العالمية
بولترغايست
أخرج المخرج الشهير ستيفان سبيلبيرغ أحد أشهر أفلام الرعب، وهو فيلم "بولترغايست" سنة 1982. حيث يحكي قصة طفلة تتواصل مع أرواح شريرة. إنه الفيلم الذي يراه العاملون في هوليود كفيلم نحس، حيث أن أغلب أبطاله ماتوا بعد تصويره في سن مبكرة وبطرق غريبة.
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أشهر أفلام الرعب العالمية
الصراع مع الأرواح الشريرة
فيلم رضيع روزماري هو فيلم من إنتاج سنة 1968 وأخرجه المخرج الشهير رومان بولانسكي. الفيلم يتناول علاقة الإنسان بالأرواح الشيطانية. حيث تبدأ معاناة روزماري مع الأرواح الشريرة مع بداية حملها.
الكاتب: ريم نجمي