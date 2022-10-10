العلاقات الفرنسية الجزائرية.. نحو انطلاقة جديدة؟

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رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن في الجزائر رفقة وفد وزاري كبير.. والطرفان يوقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات ويتحدثان عن دفعة جديدة للعلاقات الفرنسية الجزائرية.. فما نتائج هذه الزيارة؟ وهل طُويت الملفات الخلافية بين الجزائر وباريس؟
في أول زيارة لها خارج فرنسا، تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن زيارة للجزائر، بعد أسابيع على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.
بعد أزمة حادة في العلاقات، وفي ظل متغيرات إقليمية ودولية كبيرة، توجد دوافع وحوافز متبادلة بين فرنسا والجزائر للتقارب. بيد أن الطريق لتحقيق ذلك لا يبدو مفروشا بالحرير بسبب قضايا الماضي الشائكة وملفات الحاضر الصعبة.
هل تطوي زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر صفحة الخلاف الدبلوماسي معها؟ هذا ما يتمناه ماكرون وقادة الجزائر الذين يسعون إلى تراجع الرئيس الفرنسي عن تصريح أدلى به حول تاريخ الجزائر ونخبتها الحاكمة. فهل يتأتى ذلك؟
أنهى الرئيس الفرنسي ماكرون زيارته للجزائر بالتوقيع على إعلان من "أجل شراكة متجددة" بين البلدين بعد 60 عاما من استقلال الجزائر. كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة من أجل تسوية الخلافات ومواجهة الماضي.
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