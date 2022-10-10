 العلاقات الفرنسية الجزائرية.. نحو انطلاقة جديدة؟ | مسائية DW | DW | 10.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

العلاقات الفرنسية الجزائرية.. نحو انطلاقة جديدة؟

رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن في الجزائر رفقة وفد وزاري كبير.. والطرفان يوقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات ويتحدثان عن دفعة جديدة للعلاقات الفرنسية الجزائرية.. فما نتائج هذه الزيارة؟ وهل طُويت الملفات الخلافية بين الجزائر وباريس؟

المزيد من المركز الإعلامي

باريس والجزائر تدفعان بـديناميكية جديدة في تعاونهما الاقتصادي

باريس والجزائر تدفعان بـ"ديناميكية جديدة" في تعاونهما الاقتصادي 10.10.2022

بعد فشل جهود تمديد الهدنة في اليمن.. ماذا ينتظر اليمنيين؟

بعد فشل جهود تمديد الهدنة في اليمن.. ماذا ينتظر اليمنيين؟ 04.10.2022

ألمانيا.. احتفالات بعيد الوحدة وسط مخاوف من حرب نووية

ألمانيا.. احتفالات بعيد الوحدة وسط مخاوف من حرب نووية 03.10.2022

طرابلس وأنقرة.. اتفاقيات للاستثمار في النفط تثير انتقادات

طرابلس وأنقرة.. اتفاقيات للاستثمار في النفط تثير انتقادات 03.10.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

هجمات صاروخية روسية على كييف.. تحول في حرب بوتين؟

هجمات صاروخية روسية على كييف.. تحول في "حرب بوتين"؟ 10.10.2022

تهديدات وتحذيرات واتهامات.. هل يشعل بوتين حربا نووية؟

تهديدات وتحذيرات واتهامات.. هل يشعل بوتين حربا نووية؟ 07.10.2022

جدل ألماني بعد السماح بتزويد الرياض بالسلاح.. ماذا وراءه؟

جدل ألماني بعد السماح بتزويد الرياض بالسلاح.. ماذا وراءه؟ 07.10.2022

مسائيةDW : المجموعة السياسية الأوروبية الجديدة، هل تحقق أهدافها؟

مسائيةDW : المجموعة السياسية الأوروبية الجديدة، هل تحقق أهدافها؟ 06.10.2022

المزيد مسائية DW

مسائيةDW : ما مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

مسائيةDW : ما مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ 06.10.2022

إطلاق صواريخ في شبه الجزيرة الكورية.. تصعيد جديد؟

إطلاق صواريخ في شبه الجزيرة الكورية.. تصعيد جديد؟ 05.10.2022

دول أوبك بلس تخفض إنتاجها النفطي.. الرسائل والتأثيرات

دول "أوبك بلس" تخفض إنتاجها النفطي.. الرسائل والتأثيرات 05.10.2022

امات جديدة لمصارف في لبنان.. ما الحل؟

امات جديدة لمصارف في لبنان.. ما الحل؟ 04.10.2022

اقرأ أيضا

French Prime Minister Elisabeth Borne is welcomed by Algerian Prime Minister Aimene Benabderrahmane as she arrives in Algiers, Sunday Oct. 9, 2022, to begin a two-day visit to Algeria. (AP Photo/Fateh Guidoum)

نصف الحكومة الفرنسية في الجزائر لـ"تأكيد المصالحة" وتعميق التعاون 09.10.2022

في أول زيارة لها خارج فرنسا، تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن زيارة للجزائر، بعد أسابيع على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.

French President Emmanuel Macron gives a press conference during his visit to Algiers on December 6, 2017. (Photo by RYAD KRAMDI / RYAD KRAMDI / AFP) (Photo credit should read RYAD KRAMDI/AFP/Getty Images)

تحليل: فرنسا والجزائر.. طريق ماكرون الصعب لحلّ "العقدة" 25.08.2022

بعد أزمة حادة في العلاقات، وفي ظل متغيرات إقليمية ودولية كبيرة، توجد دوافع وحوافز متبادلة بين فرنسا والجزائر للتقارب. بيد أن الطريق لتحقيق ذلك لا يبدو مفروشا بالحرير بسبب قضايا الماضي الشائكة وملفات الحاضر الصعبة.

People wave the French and Algerian flags during a demonstration against a municipal order banning the conspicuous showing of foreign flags issued by French right-wing UMP mayor of Nice Christian Estrosi (not pictured), following Algeria's fans celebrations during the 2014 FIFA World Cup, on July 05, 2014, in Nice, southeastern France. The French courts have suspended the controversial order on July 4, 2014, deeming it disproportionate. AFP PHOTO / VALERY HACHE (Photo credit should read VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

زيارة ماكرون.. هل يستميل الرئيس الفرنسي قادة الجزائر؟ 24.08.2022

هل تطوي زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر صفحة الخلاف الدبلوماسي معها؟ هذا ما يتمناه ماكرون وقادة الجزائر الذين يسعون إلى تراجع الرئيس الفرنسي عن تصريح أدلى به حول تاريخ الجزائر ونخبتها الحاكمة. فهل يتأتى ذلك؟

French President Emmanuel Macron (L) and Algeria's President Abdelmadjid Tebboune (R) attend a signing ceremony in the pavilion of honour at Algiers airport, in Algiers, on August 27, 2022. - Emmanuel Macron is on a three-day visit to Algeria aimed at mending ties with the former French colony, which this year marks its 60th anniversary of independence. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

بعد خلافات.. الجزائر وفرنسا تتفقان على "شراكة متجددة" 27.08.2022

أنهى الرئيس الفرنسي ماكرون زيارته للجزائر بالتوقيع على إعلان من "أجل شراكة متجددة" بين البلدين بعد 60 عاما من استقلال الجزائر. كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة من أجل تسوية الخلافات ومواجهة الماضي.