العلاقات السعودية الأمريكية...بداية "الجفاء" العلني؟

البيت الأبيض: "كل الخيارات مطروحة" بعد قرار "أوبك بلس" خفض الإنتاج

قال البيت الأبيض إن "كل الخيارات مطروحة" بعد قرار "أوبك+" خفض إنتاجه النفطي رغم التحذيرات الأمريكية من أن ذلك سيرفع سعر الوقود ويعرض اقتصادات العالم للخطر، ومع ذلك أكد الرئيس الأمريكي أنه ليس نادما على زيارته للسعودية.