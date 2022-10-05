العلاقات السعودية الأمريكية...بداية "الجفاء" العلني؟

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بايدن يتوعد السعودية بعواقب بعد قرارها خفض إنتاج النفط. هل اصطف السعودييين إلى جانب الروس كما يراهم الأمريكيون فعلا؟ وهل تنجح ضغوط بايدن على الرياض لإعادتها إلى "الصف" الأمريكي؟
توعد الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية بعواقب بعد الصفعة المتمثلة بقرارها في إطار تحالف أوبك بلاس النفطي خفض حصص الإنتاج. كما شدد بايدن على أنّ نظيره الروسي فلايديمر بوتين "أساء تقدير" قدرته على احتلال أوكرانيا.
بعد قرار مجموعة "أوبك بلس" بخفض إنتاجها من النفط، يبدو أن التحالف السعودي الأمريكي يمر بأزمة كبيرة، في الوقت الذي تستفيد فيه روسيا من زيادة عائداتها النفطية وتتمكن من تمويل عدوانها على أوكرانيا.
قال البيت الأبيض إن "كل الخيارات مطروحة" بعد قرار "أوبك+" خفض إنتاجه النفطي رغم التحذيرات الأمريكية من أن ذلك سيرفع سعر الوقود ويعرض اقتصادات العالم للخطر، ومع ذلك أكد الرئيس الأمريكي أنه ليس نادما على زيارته للسعودية.
رغم ضغوط واشنطن لزيارة إنتاج النفط، يتجه تحالف "أوبك بلس"، الذي يضم السعودية وروسيا أيضًا، إلى إجراء "أكبر خفض للإنتاج منذ بدء جائحة كورونا"، في قرار "من المرجح أن يثير ذلك غضب إدارة بايدن قبل الانتخابات" النصفية.
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