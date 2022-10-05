 العلاقات السعودية الأمريكية...بداية ″الجفاء″ العلني؟ | مسائية DW | DW | 12.10.2022

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مسائية DW

العلاقات السعودية الأمريكية...بداية "الجفاء" العلني؟

بايدن يتوعد السعودية بعواقب بعد قرارها خفض إنتاج النفط. هل اصطف السعودييين إلى جانب الروس كما يراهم الأمريكيون فعلا؟ وهل تنجح ضغوط بايدن على الرياض لإعادتها إلى "الصف" الأمريكي؟

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