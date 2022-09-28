 العلاقات الرقمية | صحتك بين يديك | DW | 28.09.2022

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صحتك بين يديك

العلاقات الرقمية

علاقة رومانسية تتم عبر الإنترنت فقط. تجربة خاضتها لوسي عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. لكن خلال أول لقاء حقيقي سرعان ما تلاشت في الهواء المشاعر تجاه بعضهما البعض.

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