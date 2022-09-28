العلاقات الرقمية

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علاقة رومانسية تتم عبر الإنترنت فقط. تجربة خاضتها لوسي عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. لكن خلال أول لقاء حقيقي سرعان ما تلاشت في الهواء المشاعر تجاه بعضهما البعض.
دفعت العزلة والشعور بالوحدة بسبب تدابير الحجر خلال الجائحة بكثيرين إلى البحث عن الحب من وراء الشاشات، فوقع كثيرون في الفخ، وقد بلغت قيمة الأموال المنهوبة في عمليات الاحتيال هذه مستوى قياسيا، فكيف يتم ذلك؟
قد يكون البقاء دون زواج مرده ليس الاختيار فقط، بل قد تلعب الجينات دورا في هذا الاختيار، ويعتقد باحثون صينيون أن للجينات الوراثية تأثيرا على العلاقات العاطفية والحياة الاجتماعية. فما أهمية هذا الجين وما تأثيره على حياتنا؟
تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟
ما هو فارق العمر الأفضل للأزواج؟ خمس سنوات أم عشر سنوات أم أكثر؟ وهل يؤثر هذا الأمر على العلاقة الزوجية واستمرارها، دراسة أمريكية بحثت هذا الامر، وخرجت بنتائج محددة.
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