العلاقات الرقمية

البقاء دون زواج.. هل هو اختيار فقط؟

قد يكون البقاء دون زواج مرده ليس الاختيار فقط، بل قد تلعب الجينات دورا في هذا الاختيار، ويعتقد باحثون صينيون أن للجينات الوراثية تأثيرا على العلاقات العاطفية والحياة الاجتماعية. فما أهمية هذا الجين وما تأثيره على حياتنا؟