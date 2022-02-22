 العلاقات الجزائرية الفرنسية، هل تتأزم من جديد؟ | مسائية DW | DW | 10.02.2023

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مسائية DW

العلاقات الجزائرية الفرنسية، هل تتأزم من جديد؟

بعد إجلاء الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا// الجزائر تتهم المخابرات الفرنسية بالسعي لإحداث القطيعة بين البلدين// فهل تعود العلاقات الفرنسية الجزائرية للتأزم من جديد؟

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