العلاقات الجزائرية الفرنسية، هل تتأزم من جديد؟

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بعد إجلاء الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا// الجزائر تتهم المخابرات الفرنسية بالسعي لإحداث القطيعة بين البلدين// فهل تعود العلاقات الفرنسية الجزائرية للتأزم من جديد؟
ما كادت العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتحسن حتى عكر صفوها من جديد قضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، التي بسببها استدعت الجزائر الآن سفيرها في باريس للتشاور، متهمة دبلوماسيين فرنسيين بـ"إجلائها سريا" من تونس.
في 2021 صدر حكم بسجنها بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية الجزائرية ومنعت من السفر، لكن أميرة بوراوي اجتازت حدود بلدها ووصلت لتونس، التي اعتقلت فيها وقدمت للقضاء، قبل أن تتدخل فرنسا وتحصل على إذن رئاسي بالسفر إلى ليون.
أعلن نادي أونيون برلين الألماني عن ضمه للاعب الدولي التونسي عيسى العيدوني، قادما إليه من نادي فيرينتسفاروش المجري. وشارك العيدوني مع المنتخب التونسي في مونديال قطر وقدم أداء جيدا.
أهدى المهاجم المخضرم وهبي الخزري تونس فوزا تاريخيا على فرنسا، حاملة اللقب، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة في مونديال قطر لكرة القدم، لكنها ودّعت المنافسة بعدما فازت أستراليا على الدنمارك.
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