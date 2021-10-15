العلاقات الجزائرية الفرنسية في ذكرى "اتفاقيات إيفيان"

الجزائر وفرنسا.. ماذا وراء التصعيد والخلاف الدبلوماسي؟

يستمر التصعيد بين فرنسا والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرد الجزائري. لكن ما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ما هي رسائل وأهداف الطرفين من هذا التشدد في المواقف؟ هل لازالت هناك فرصة لاحتواء الأزمة؟