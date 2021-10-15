العلاقات الجزائرية الفرنسية في ذكرى "اتفاقيات إيفيان"

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في الذكرى الستين لتوقيع ما يسمى باتفاقيات إيفيان لإنهاء الحرب بين الحرب الجزائر وفرنسا..كيف هي واقع العلاقات بين البلدين في عهد الرئيسين ماكرون وتبون؟
أعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أن بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا مبدئيا على عقد قمة بشأن أوكرانيا لبحث سبل الخروج من الأزمة. وفيما قال الكرملين أنه "من المبكر"عقد القمة، رحبت كييف بها.
بعد ستنين عاما من نهاية الحرب، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون لطلب "الاعتذار" من الحركيين ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها ويعترف بـ "الظروف غير اللائقة" لاستقبال 90 ألفا من هؤلائ وعائلاتهم في فرنسا.
يستمر التصعيد بين فرنسا والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرد الجزائري. لكن ما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ما هي رسائل وأهداف الطرفين من هذا التشدد في المواقف؟ هل لازالت هناك فرصة لاحتواء الأزمة؟
على خلفية التوترات المستمرة وإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام حركة الطيران الفرنسية، صرح الرئيس الجزائري لمجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن دولته لن تكون هي البادئة بالمصالحة مع فرنسا، في المقابل أشاد بالعلاقة مع ألمانيا.
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