 العلاقات الجزائرية الفرنسية في ذكرى ″اتفاقيات إيفيان″ | مسائية DW | DW | 22.02.2022

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مسائية DW

العلاقات الجزائرية الفرنسية في ذكرى "اتفاقيات إيفيان"

في الذكرى الستين لتوقيع ما يسمى باتفاقيات إيفيان لإنهاء الحرب بين الحرب الجزائر وفرنسا..كيف هي واقع العلاقات بين البلدين في عهد الرئيسين ماكرون وتبون؟

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French President Emmanuel Macron, center, applauses after he honored with the legion of honor Salah Abdelkrim a former harki who was wounded, left, and general Francois Meyer who refused to execute order from above as he was a young soldier during a meeting in memory of the Algerians who fought alongside French colonial forces in Algeria's war, known as Harkis, at the Elysee Palace in Paris, Monday, Sept. 20, 2021. Macron's speech is the latest step in his efforts to reconcile France with its dark colonial past, especially in Algeria. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP)

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©PHOTOPQR/LA PROVENCE/SPEICH Frédéric ; Menaka ; 15/09/2021 ; Reportage sur l'opération militaire Barkhane et l'opération Takuba (Task Force internationale) Lutte contre les Groupes Armés Terroristes (GAT) djihadistes dans la BSS (Bande Sahelo Saharienne) Base Opérationnelle Avancée (BAO) de Ménaka Des soldats du 27e BCA Bataillon de Chasseur Alpins et du 2e REG Régiment Etranger de Génie équipés de VAB Véhicule de l'Avant Blindé assurent la protection d'une réunion sur la sécurité au gouvernorat de Ménaka. Réunion à laquelle participent des représentants de la Minusma (ONU), des dignitaires locaux et les Forces armées Malienne (FaMa) Menaka (MALI); 09/13/2021; Report on the military operation Barkhane and Operation Takuba (International Task Force) Fight against Jihadist Armed Terrorist Groups (GAT) in the BSS (Sahelo Saharan Band)

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