العلاقات الاجتماعية تحافظ على الصحة

تقرير يرصد انتشار حالات العداء والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا

يتعرض كثير من المسلمين في ألمانيا للعداء والتمييز في الحياة اليومية وفقًا لتقرير أعده "تحالف Claim، الذي أكد أنه غالبًا ما لا يبلغ المتضررون عن هذه الحالات. التقرير تحدث عن وجود علاقة بين هذه الحالات وبين معاداة السامية.