العلاقات الاجتماعية تحافظ على الصحة

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العلاقات الاجتماعية تحافظ على صحة الشخص. من يعيش وحيدا، يعاني من ارتفاع هرمونات التوتر في الدم، ويموت في وقت أبكر ممن لديهم علاقات اجتماعية مستقرة.
وسط أزمة اقتصادية تثقل اقتصاد بلاده تعد جولة رجب طيب أردوغان إلى الخليج الأسبوع المقبل التي تشمل الإمارات والسعودية وقطر، بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التركية-الخليجية بعد أزمات وحملات مقاطعة. فما المتوقع منها؟
تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي، لكنه شريك صعب، وحتى بعد انتهاء الانتخابات وفوز أردوغان، ستبقى العديد من القضايا الخلافية قائمة بين الطرفين. لكن يبقى السؤال المهم هو ما مصير مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي؟
يبدو أن التوتر والجدل المستمر بين الأحبة لا يؤثر فقط على سير العلاقة وقوتها مع مرور الوقت، بل إن الأمر يمتد إلى تداعيات قد لا تخطر على البال، ولاسيما على صحة الأمعاء. فكيف ذلك؟
يتعرض كثير من المسلمين في ألمانيا للعداء والتمييز في الحياة اليومية وفقًا لتقرير أعده "تحالف Claim، الذي أكد أنه غالبًا ما لا يبلغ المتضررون عن هذه الحالات. التقرير تحدث عن وجود علاقة بين هذه الحالات وبين معاداة السامية.
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