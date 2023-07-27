 العلاقات الاجتماعية تحافظ على الصحة | صحتك بين يديك | DW | 27.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

العلاقات الاجتماعية تحافظ على الصحة

العلاقات الاجتماعية تحافظ على صحة الشخص. من يعيش وحيدا، يعاني من ارتفاع هرمونات التوتر في الدم، ويموت في وقت أبكر ممن لديهم علاقات اجتماعية مستقرة.

المزيد من المركز الإعلامي

عندما يكون الشريك من ثقافة مختلفة

عندما يكون الشريك من ثقافة مختلفة 27.07.2023

صداقة مع علاقة حميمة

صداقة مع علاقة حميمة 27.07.2023

المواعدة والإرهاق الذهني

المواعدة والإرهاق الذهني 27.07.2023

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - حياة طويلة وصحية عبر ممارسة الرياضة 21.07.2023

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - علاقة سعيدة - كيف ذلك؟ 27.07.2023

تمارين رياضية مع الشريك

تمارين رياضية مع الشريك 27.07.2023

كيف نحافظ على الحب

كيف نحافظ على الحب 27.07.2023

كيف نتخاصم بشكل صحيح

كيف نتخاصم بشكل صحيح 27.07.2023

اقرأ أيضا

Turkish President Recep Tayyip Erdogan, right, and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman shake hands during a welcome ceremony, in Ankara, Turkey, Wednesday, June 22, 2022. Saudi Crown Prince arrived in Ankara on Wednesday, making his first visit to Turkey following the slaying of Saudi columnist Jamal Khashoggi in Istanbul. Saudi Arabia and Turkey press ahead with efforts to repair ties that were strained by Khashoggi's killing. (AP Photo/Burhan Ozbilici)

في ظل علاقات معقدة.. ما المتوقع من جولة أردوغان الخليجية؟ 16.07.2023

وسط أزمة اقتصادية تثقل اقتصاد بلاده تعد جولة رجب طيب أردوغان إلى الخليج الأسبوع المقبل التي تشمل الإمارات والسعودية وقطر، بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التركية-الخليجية بعد أزمات وحملات مقاطعة. فما المتوقع منها؟

Blaue Moschee mit EU-Fahne, Tuerkei, Istanbul | blue mosque with the flag of the European union, Turkey, Istanbul | Verwendung weltweit

تركيا والاتحاد الأوروبي.. شراكة استراتيجية صعبة وتوتر مستمر! 31.05.2023

تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي، لكنه شريك صعب، وحتى بعد انتهاء الانتخابات وفوز أردوغان، ستبقى العديد من القضايا الخلافية قائمة بين الطرفين. لكن يبقى السؤال المهم هو ما مصير مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي؟

Man kissing woman shoulder while sitting on a blanket on the beach. High quality photo || Modellfreigabe vorhanden

للعشاق.. هذا ما يحدث للجسم بعد توتر العلاقة 28.04.2023

يبدو أن التوتر والجدل المستمر بين الأحبة لا يؤثر فقط على سير العلاقة وقوتها مع مرور الوقت، بل إن الأمر يمتد إلى تداعيات قد لا تخطر على البال، ولاسيما على صحة الأمعاء. فكيف ذلك؟

21/04/2023 COLOGNE, GERMANY - APRIL 21: People gather to perform Eid al-Fitr prayer at Cologne Central Mosque in Cologne, Germany on April 21, 2023. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, the Muslim holy month of fasting. Mesut Zeyrek / Anadolu Agency

تقرير يرصد انتشار حالات العداء والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا 26.06.2023

يتعرض كثير من المسلمين في ألمانيا للعداء والتمييز في الحياة اليومية وفقًا لتقرير أعده "تحالف Claim، الذي أكد أنه غالبًا ما لا يبلغ المتضررون عن هذه الحالات. التقرير تحدث عن وجود علاقة بين هذه الحالات وبين معاداة السامية.