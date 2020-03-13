 العلاقات الأوروبية الإفريقية ـ نوايا حسنة تتقاذفها جائحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2020

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أخبار

العلاقات الأوروبية الإفريقية ـ نوايا حسنة تتقاذفها جائحة كورونا

كان من المُقرر أن تكون 2020 سنة أوروبية ـ إفريقية بامتياز تُتوج بقمة بين طرفين لا تربطهما في الواقع علاقات ندية. وجاءت أزمة كورونا لتلقي بظلالها على وضع معقد أصلاً، كما توضح مارتينا شتراوس من بروكسل.

رئسا مفوضيتي الاتحادين الأوروبي والإفريقي أورزلا فون دير لاين ومحمد فكي

رئيسا مفوضيتي الاتحادين الأوروبي والإفريقي أورزولا فون دير لاين ومحمد فكي (أديس أبابا 2019)

منذ توليها منصبها نهاية عام 2019، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مرتين أديس أبابا عاصمة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي حيث التقت نظيرها موسى فكي محمد. وفي كل مرة أكدت المسؤولة الأوروبية الأهمية التي توليها للعلاقات مع إفريقيا، في أفق "الاستراتيجية الإفريقية" الجديدة التي بلورها الأوروبيون تجاه الجارة الجنوبية والتي تم عرضها في بداية مارس / آذار، وتسعى إلى تأسيس شراكة تقوم على الندية والمصالح المشتركة للقارتين.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الاستراتيجية خطوة أولى في طريق يمتد على مدى عدة أشهر لإعداد القمة السادسة للاتحادين الأفريقي والأوروبي، المقرر عقدها في بروكسل نهاية العام الجاري. وكان من المقرر عقد اجتماع إعدادي على المستوى الوزاري في العاصمة الرواندية كيغالي، لكن جائحة كورونا أجلت كل شيء.

مختارات

هيمنة الرؤية الأوروبية؟

الطرفان يؤكدان على أهمية العلاقة بينهما، ويبقى السؤال كيف يمكن ترجمة النوايا على أرض الواقع. في الجانب الأوروبي هناك من يرغب في تنفيذ أجندة الاستراتيجية التي بلورتها بروكسيل، على حد تعبير غيرت لابورت رئيس مجموعة البحث والتفكير الأوروبية ECDPM، غير أن هناك من يعارض ذلك ويدعو لتغيير المسار بسب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا. فيما يعتبر آخرون بأن تلك الاستراتيجية قد طالها التقادم، خصوصاً وأنها لا تعطي لموضوع الصحة والجائحة أهمية تذكر.

غير أن فاتن العقاد لا تهتم بتقادم الاستراتيجية الأوروبية من عدمها، بل بهيمنة وجهة النظر الأوروبية فيها. بالنسبة للاتحاد الأفريقي، هناك أربع ركائز مهمة للشراكة مع الأوروبيين: التجارة والهجرة والسلام والأمن والمناخ. وهي نفس الركائز التي وضعها الأوروبيون في قلب رؤيتهم، غير أن "الشيطان يكمن في التفاصيل" على حد تعبير العقاد المستشارة في الشؤون الأوروبية لدى الاتحاد الإفريقي.

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دراسة جديدة تبين المخاطر التي تعاني منها الشركات الناشئة في إفريقيا، رغم ما يبدو من نمو اقتصادي

 اتفاق تجاري مثير للجدل؟

الاتحاد الأوروبي يدعم استراتيجية جديدة تجاه القارة السمراء، لكنه لا يزال متشبثاً بـ"اتفاقية الشراكة الاقتصادية" مع إفريقيا المثيرة للجدل. وتقوم تلك الاتفاقية، نظرياً على الأقل، على تحقيق المزيد من الازدهار لإفريقيا من خلال التجارة الحرة. غير أن العديد من المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني في إفريقيا تنتقد بشدة الاتفاقية لأن الواردات الرخيصة من أوروبا تهدد بتدمير الصناعات الإفريقية.

تفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تم في إطار ما يسمى باتفاقية كوتونو، وهو الإطار الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. 79 دولة أفريقية ومن منطقة بحر الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ، وكلها مستعمرات سابقة للقوى الأوروبية الكبرى. اتفاقية ستنتهي صلاحيتها هذا العام، وكان من المفروض تقديم بديل لها خلال أبريل/ نيسان الماضي، غير أن قضايا كثيرة تبقى معلقة ولم تُحسم بعد حتى قبل جائحة كورونا. 

"أخطبوط بعدة مخالب"

يقول محمد دياتتا، الباحث في معهد الدراسات الأمنية في أديس أبابا "إفريقيا لها واقعها الخاص، وصورتها الخاصة التي تمكنها من تمثل ذاتها ككتلة". أما غيرت لابورت فيعتقد أنه سيكون من الأفضل تجاوز "اتفاقية الشراكة الاقتصادية" الحالية، لأنها "اتفاقية اخطبوط بعدة مخالب".

الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 20 مليار يورو للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا خصوصا في في البلدان الهشة، وخاصة في أفريقيا. لا يتعلق الأمر بأموال جديدة، ولكنها كانت مخصصة لمشاريع أخرى. وهناك أصوات تطالب بمزيد من الدعم المالي الأوروبي. لكن الكثيرين في القارة الإفريقية يدعون لتجاوز الانتقال الدائم من استراتيجية لأخرى، كما توضح فاتن العقاد مؤكدة على ضرورة بحث الاتحادين الإفريقي والأوروبي عن النتائج. فلا داعي للحديث باستمرار عن "ما" تنوي القيام به، ولكن "كيف" تريد تحقيقه.

مارينا شتراوس / ح.ز 

  • MOROKKO TGV Zug wird angeliefert (Getty Images/AFP)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أسرع قطار في إفريقيا في المغرب

    أسرع قطار في القارة السمراء يتم بناءه شمال المغرب، وتحديدا بين طنجة والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقطار TGV الفرنسي يقطع المسافة بين المدينتين في ساعتين وعشر دقائق، عوض أربع ساعات و45 دقيقة كما هو الأمر بالنسبة للقطار العادي. وسرعته تفوق 320 كيلومترا في الساعة.

  • Sambia alte Lokomotive (Getty Images/AFP/S. de Sakutin)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    أقدم قطار في الإسكندرية

    في عام 1856 افتتحت أول سكة حديد تربط بين الإسكندرية والقاهرة. وقاطرة البخار التي استخدمت آنذاك نقلت بداية القرن العشرين إلى زامبيا إلى أن أحيلت إلى المعاش في عام 1976. والآن يمكن مشاهدتها في متحف لسكك الحديد في عاصمة زامبيا ليفنغستون.

  • Nigeria Eröffnung Eisenbahnlinie zwischen Abuja und Kaduna (DW/U. Musa)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    الخط السريع بين أبوجا وكادونا

    منذ عام 2016 يوجد خط مباشر لسكة الحديد بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، عاصمة إقليم كادونا، في النصف الشمالي للبلاد. طول هذا الخط 187 كيلومترا وسيكلف إنشاءه نحو 800 مليون يورو. وقدم البنك الصيني "بنك الإيراد والتصدير" قرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنجاز المشروع.

  • Addis Abeba Äthiopien Bahn Straßenbahn Haltestelle (picture-alliance/dpaMarthe van der Wolf)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شبكة الترام في أديس أبابا

    في أيلول/ سبتمبر 2015، بني أول خط لشبكة ترام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقامت الشركة الصينية "رايل واي غروب" ببنائه. وإلى غاية 2020 ستظل هذه الشركة مسؤولة عن عملية التشغيل والصيانة، بعد ذلك ستنقل هذه المهمة إلى شركة محلية.

  • Kenia chinesische Investitionen in die Eisenbahnstrecke Mombasa-Nairobi (Reuters/N. Khamis)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    شرق إفريقيا ينتفض

    نحو 25 ألف عامل كيني و3 آلاف عامل صيني سيشاركون في عملية بناء خط للسكة الحديدية بطول 472 كيلومترا بين ثاني أكبر مدينة في كينيا مومباسا والعاصمة نيروبي. 90 بالمائة من تكاليف المشروع بحجم 3,6 مليارات يورو، سيقدمها الصينيون. وهناك خطط لتوسيع هذه الشبكة لتضم مدنا ككمبالا وجوبا.

  • Namibia alte Bahnschwellen (picture-alliance/Ardea/K. Terblanche)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    تدهور السكة الحديدية بخروج المستعمر

    العديد من خطوط القطارات في إفريقيا تمّ بناءها من قبل المستعمر. وكان الهدف من ذلك نقل المواد الخام إلى المناطق الساحلية ليتم حملها عبر السفن إلى أوروبا. اليوم العديد من هذه الشبكات أضحت غير صالحة للاستخدام وأهملت بالكامل. والصورة تظهر الخط الذي كان يربط بين سفاكوبموند وواليس باي في ناميبيا، وتمّ استبداله في عام 1980 بخط جديد.

  • Infografik Bildergalerie Bahnstrecken in Afrika ENG

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    ما زال هناك عمل كثير!

    شدد تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2015 على دور القطارات في العملية التنموية، إذ أنه سيقوم بنقل البضائع بتكلفة أقل، كما أنه سيزيح الضغط الطرقي عن المدن الكبرى ومناطق الازدحام. وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية المزرية لخطوط السكة الحديد في القارة السمراء، خاصة وأنه كثيرا ما لا توجد خطوط مباشرة تربط بين المناطق المختلفة للبلد الواحد.

  • Nov 27 2014 Cape Town South Africa View of the Gautrain inside Pretoria station Gautrain is (imago/ZUMA Press)

    إفريقيا تعيد إحياء قطاراتها بقروض صينية

    جنوب إفريقيا في المقدمة

    قطار الضواحي الذي يربط بين بريتوريا وجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، سيتم توسيعه من 80 إلى 230 كيلومتر في العقدين القادمين. وجنوب إفريقيا تتوفر على ما مجموعه 21 ألف كيلومترا من السكك الحديدية. وهي بذلك صاحبة أطول خط قطارات في القارة تليها السودان بمعدل 7251 كيلومترا ومصر 5085 كيلومترا. الكاتب: أرني كيوبانيكي/ و.ب


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