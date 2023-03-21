 العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية.. ماذا بعد استدعاء السفير؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.03.2023

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أخبار

العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية.. ماذا بعد استدعاء السفير؟

دخلت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منحى الأزمات بعد أقل من ثلاثة أشهر من عودة نتنياهو للحكم. مسؤول أمريكي يقول إنّ واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك الكنيست. فهل استدعاء السفير الإسرائيلي يعني وجود أزمة بين الحليفين؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أرشيف (23 مارس 2010).

قالت واشنطن إنها "منزعجة للغاية" من تحرك الكنيست، وذلك في إشارة إلى إلغاء "قانون فك الارتباط". 

استدعت الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوغ احتجاجا على قانون إسرائيلي جديد تمت الموافقة عليه لإلغاء "قانون فك الارتباط" الصادر عام 2005 بشأن الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اليوم الأربعاء (22 مارس/ آذار 2023).

مختارات

انزعاج أميركي

ونقلت وكالة رويترز عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أمس قوله إن واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك الكنيست، وذلك في إشارة إلى إلغاء "قانون فك الارتباط". 

وأضاف باتيل في تصريحات للصحفيين أن التعديلات (تصويت الكنيست) "استفزازية بشكل خاص وتؤدي إلى نتائج عكسية للجهود المبذولة لاستعادة قدر من الهدوء مع اقترابنا من رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".

والثلاثاء، ألغى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القول إنهم كانوا يدركون أنه ستحدث أزمة مع الحكومة الإسرائيلية عند نقطة ما، لكنهم حاولوا تأجيلها قدر الإمكان.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن مخاوف، حتى قبل أن يؤدينتنياهو اليمين الدستورية، بما في ذلك ما يتعلق بالمناصب الوزارية التي كان يستعد رئيس الوزراء لمنحها لشركاء بعينهم في الائتلاف اليميني المتطرف.

لكن المسؤولين أشاروا إلى أن إدارة بايدن كانت ترغب آنذاك في تجنب المواجهة حتى تعمل مباشرة مع نتنياهو على التصدي لإيران والتوسع في الاتفاقيات الإبراهيمية.

مجلس الأمن يدعو إلى وقف التصعيد 

من جانبه دعا المجتمع الدولي إلى "وقف التصعيد" بين إسرائيل والفلسطينيين، خلال اجتماع لمجلس الأمن. وقال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند لمجلس الأمن "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب بتصعيد للتوترات (...) وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة".

  • Gegenwehr bei Räumung von Siedler-Hochburg Kfar Darom

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2005

    انسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 38 عاما من الاستيلاء على القطاع من مصر في حرب 1967، والتخلي عن المستوطنات وترك القطاع المكتظ بالسكان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

  • تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 كانون الثاني / يناير 2006

    حركة حماس تفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وإسرائيل والولايات المتحدة تقطعان المساعدات عن الفلسطينيين بسبب رفض حماس نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل.

  • Flash-Galerie Israel Soldat Gilad Shalit

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 حزيران/ يونيو 2006

    مسلحون من حماس يأسرون جلعاد شاليط، المجند في الجيش الإسرائيلي، في هجوم عبر الحدود من غزة، مما دفع إسرائيل لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع. وتم إطلاق سراح شاليط في النهاية بعد أكثر من خمس سنوات في عملية لتبادل الأسرى.

  • Palästinenser Gaza Bürgerkrieg Hamas nimmt Fatah Gebäude ein

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 حزيران/ يونيو 2007

    حماس تسيطر على غزة وتطيح بقوات تابعة لحركة فتح. ورغم سيطرة حماس على القطاع، إلا أن حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله لا زالت تدير بعض الشؤون العامة للقطاع مثل التفاوض مع إسرائيل والمساعدة في إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من كهرباء ومياه.

  • Kämpfe im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    27 كانون الأول /ديسمبر 2008

    إسرائيل تشن هجوما عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعد أن أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة سديروت بجنوب إسرائيل. ووردت أنباء عن مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

  • Bewaffneter Hamas-Anhänger in Gaza

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

    إسرائيل تقتل القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.

  • ARCHIV Israel | Panzer feuert auf Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014

    أدى خطف حماس وقتلها لثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت سبعة أسابيع وأسفرت، بحسب الأنباء، عن مقتل أكثر من 2100 فلسطينيا في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

  • Palästina | Proteste am Grenzzaun im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آذار/ مارس 2018

    بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع إسرائيل وفتحت القوات الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين. ووردت أنباء عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت عدة أشهر، وأدت أيضا إلى اندلاع قتال بين حماس والقوات الإسرائيلية.

  • Gaza | Raketen werden von Gaza-Stadt auf Israel abgefeuert

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    أيار/ مايو 2021

    بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى بالقدس. وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قوات الأمن من الحرم، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة. واستمر القتال لمدة 11 يوما مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا في غزة و13 في إسرائيل.

  • Israel | Gaza | Iron Dome | Rakteneangriffe auf Israel

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2022

    مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين في غزة بينهم قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية تصيب ما تسميه إسرائيل سلسلة من الأهداف العسكرية في غزة. وحركة الجهاد الإسلامي تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل ردا على ذلك، وصل بعضها إلى مسافة خمسة كيلومترات غربي القدس. ولم تشارك حماس في القتال. إعداد: خالد سلامة


من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد "لا تزال الولايات المتحدة قلقة جدًا بشأن استمرار العنف في إسرائيل وفي الضفة الغربية. كان العام 2022 الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية وعام 2023 على وشك أن يتجاوز هذا المستوى الهائل من العنف".

وندّد العديد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بأعمال العنف، معربين عن قلقهم من قرار الكنيست الإسرائيلي إلغاء "قانون فك الارتباط" العائد إلى العام 2005.

وتمّ التنديد أيضًا بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش الذي أنكر في وقت سابق وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب.

وقال ممثل بريطانيا جيمس كاريوكي: "يغذّي الخطاب التحريضي والتحريض على العنف من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين عنف المستوطنين". أما المندوب الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور فقال أمام مجلس الأمن، ردًا على تصريحات الوزير الإسرائيلي، "نحن، الشعب الفلسطيني، موجودون".

إسرائيل: لا نية لبناء مستوطنات جديدة

في غضون ذلك سعت إسرائيل لتهدئة القلق الدولي إزاء إلغاء "قانون فك الارتباط"، قائلة إنها لا تعتزم بناء مستوطنات جديدة هناك.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إن تصويت الكنيست يلغي "قانونا تمييزيا ومهينا يحظر على اليهود السكن في مناطق في شمال السامرة (الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي". وأضاف البيان "مع ذلك فإن الحكومة لا تعتزم إقامة مجتمعات جديدة في هذه المناطق". 

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير شرعية لأنها مقامة على أراضٍ استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.

ع.ح/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من مايو/ أيار 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين للدولة الجديدة والمعترفين بها ورُفع علمها أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود هم أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. وبلغ عدد سكان إسرائيل في يناير/ كانون الثاني 2023 نحو 9.7 مليون نسمة، بحسب موقع دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. حوالي 74% منهم من اليهود و 21٪ من العرب و 5٪ آخرون. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم وموارد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 يونيو/ حزيران 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون في 58 مخيما في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تتسم عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية المرتفعة وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    لماذا أونروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. وتم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    حرب "يوم كيبور"

    في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية في سيناء وهضبة الجولان في "يوم كيبور" (يوم الغفران) اليهودي. وحقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس (الصورة) وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. وبعدها بأربع سنوات (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1977) قال الرئيس المصري أنور السادات "إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم" في السلام.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    مصر تفتح الباب

    وبعدها بعشرة أيام، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1977، فاجأ السادات العالم بزيارته لإسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 مارس/ آذار عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب بين البلدين وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في حديقة البيت الأبيض في 13 سبتمبر/ أيلول 1993 توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    معاهدة وادي عربة

    في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع ملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombo - Benjamin Netanjahu, Mohammed bin Zayed Al Nahyan und Donald Trump

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    الإمارات وإسرائيل تعلنان التطبيع الكامل

    في 13 أغسطس/ آب 2020 عُقد "اتفاق سلام تاريخي" بين دولة الإمارات وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    البحرين تنضم للإمارات

    وانضمت البحرين إلى اتفاقات السلام فوقع نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني (15/9/2020). وحينها جرى الاعتقاد بأن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم لاتفاقات السلام، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.

  • السودان يطبع مع إسرائيل

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    السودان ينضم للمطبّعين مع إسرائيل

    في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أبرم السودان اتفاقا مع إسرائيل. وبموجب ما أعلن عنه، سيعمل الاتفاق على تسوية العلاقات بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما. على أن يكون البدء بعلاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز على الزراعة بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا الزراعية والطيران والهجرة وغيرها. وفي نفس اليوم وقع الرئيس الأمريكي ترامب على قرار يزيل السودان من قائمة الإرهاب.

  • وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد في الرباط، عاصمة المغرب، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    المغرب يعقد اتفاقا مع إسرائيل

    في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، أبرم المغرب اتفاقا مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، بات المغرب بموجبه سادس بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل. وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن الاتفاق وعن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وتبع الاتفاق زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين. مثل زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد إلى المغرب، واستقبالها من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

  • وزراء خارجية إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب والولايات المتحدة.

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    "قمة النقب" 2022

    عقدت القمة الأولى لمنتدى النقب في إسرائيل في 28 مارس/ آذار 2022، بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب والولايات المتحدة. ومن المخطط أن تعقد النسخة الثانية من المنتدى في المغرب. وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه يعتزم حضورها مع شركاء من الدول العربية التي طبعت العلاقات مع إسرائيل. وقال كوهين "توسيع الاتفاقيات لضم دول أخرى هي مسألة وقت فقط".

  • مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

    في صور- مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة

    الكنيست يسمح بالعودة لمستوطنات أخليت

    ألغى الكنيست (21/3/2022) بنودا في "قانون فك الارتباط" الذي يعود لعام 2005، والذي بموجبه أخليت آنذاك أربع مستوطنات قرب نابلس بالضفة الغربية وهي غانيم وكاديم وحومش وسانور. التعديل الجديد الذي أقره الكنيست سيفسح المجال مبدئيا لعودة مستوطنين يهود إلى تلك المستوطنات بشرط موافقة الجيش، وهو ما أزعج أوروبا وأمريكا. لكن مكتب نتنياهو قال في بيان: "لا تنوي الحكومة إنشاء مجتمعات جديدة في تلك المناطق".


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أثار سماح الكنيست بعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 ردود فعل فلسطينية وأوروبية رافضة، كما أعربت أمريكا عن إنزعاجها من تلك الخطوة.