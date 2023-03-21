العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية.. ماذا بعد استدعاء السفير؟

استدعت الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوغ احتجاجا على قانون إسرائيلي جديد تمت الموافقة عليه لإلغاء "قانون فك الارتباط" الصادر عام 2005 بشأن الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اليوم الأربعاء (22 مارس/ آذار 2023).

انزعاج أميركي

ونقلت وكالة رويترز عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أمس قوله إن واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك الكنيست، وذلك في إشارة إلى إلغاء "قانون فك الارتباط".

وأضاف باتيل في تصريحات للصحفيين أن التعديلات (تصويت الكنيست) "استفزازية بشكل خاص وتؤدي إلى نتائج عكسية للجهود المبذولة لاستعادة قدر من الهدوء مع اقترابنا من رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".

والثلاثاء، ألغى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القول إنهم كانوا يدركون أنه ستحدث أزمة مع الحكومة الإسرائيلية عند نقطة ما، لكنهم حاولوا تأجيلها قدر الإمكان.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن مخاوف، حتى قبل أن يؤدينتنياهو اليمين الدستورية، بما في ذلك ما يتعلق بالمناصب الوزارية التي كان يستعد رئيس الوزراء لمنحها لشركاء بعينهم في الائتلاف اليميني المتطرف.

لكن المسؤولين أشاروا إلى أن إدارة بايدن كانت ترغب آنذاك في تجنب المواجهة حتى تعمل مباشرة مع نتنياهو على التصدي لإيران والتوسع في الاتفاقيات الإبراهيمية.

مجلس الأمن يدعو إلى وقف التصعيد

من جانبه دعا المجتمع الدولي إلى "وقف التصعيد" بين إسرائيل والفلسطينيين، خلال اجتماع لمجلس الأمن. وقال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند لمجلس الأمن "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب بتصعيد للتوترات (...) وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة".

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة آب/ أغسطس 2005 انسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 38 عاما من الاستيلاء على القطاع من مصر في حرب 1967، والتخلي عن المستوطنات وترك القطاع المكتظ بالسكان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

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تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة 14 حزيران/ يونيو 2007 حماس تسيطر على غزة وتطيح بقوات تابعة لحركة فتح. ورغم سيطرة حماس على القطاع، إلا أن حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله لا زالت تدير بعض الشؤون العامة للقطاع مثل التفاوض مع إسرائيل والمساعدة في إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من كهرباء ومياه.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة 27 كانون الأول /ديسمبر 2008 إسرائيل تشن هجوما عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعد أن أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة سديروت بجنوب إسرائيل. ووردت أنباء عن مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 إسرائيل تقتل القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014 أدى خطف حماس وقتلها لثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت سبعة أسابيع وأسفرت، بحسب الأنباء، عن مقتل أكثر من 2100 فلسطينيا في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة آذار/ مارس 2018 بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع إسرائيل وفتحت القوات الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين. ووردت أنباء عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت عدة أشهر، وأدت أيضا إلى اندلاع قتال بين حماس والقوات الإسرائيلية.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة أيار/ مايو 2021 بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى بالقدس. وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قوات الأمن من الحرم، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة. واستمر القتال لمدة 11 يوما مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا في غزة و13 في إسرائيل.

تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة آب/ أغسطس 2022 مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين في غزة بينهم قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية تصيب ما تسميه إسرائيل سلسلة من الأهداف العسكرية في غزة. وحركة الجهاد الإسلامي تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل ردا على ذلك، وصل بعضها إلى مسافة خمسة كيلومترات غربي القدس. ولم تشارك حماس في القتال. إعداد: خالد سلامة



من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد "لا تزال الولايات المتحدة قلقة جدًا بشأن استمرار العنف في إسرائيل وفي الضفة الغربية. كان العام 2022 الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية وعام 2023 على وشك أن يتجاوز هذا المستوى الهائل من العنف".

وندّد العديد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بأعمال العنف، معربين عن قلقهم من قرار الكنيست الإسرائيلي إلغاء "قانون فك الارتباط" العائد إلى العام 2005.

وتمّ التنديد أيضًا بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش الذي أنكر في وقت سابق وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب.

وقال ممثل بريطانيا جيمس كاريوكي: "يغذّي الخطاب التحريضي والتحريض على العنف من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين عنف المستوطنين". أما المندوب الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور فقال أمام مجلس الأمن، ردًا على تصريحات الوزير الإسرائيلي، "نحن، الشعب الفلسطيني، موجودون".

إسرائيل: لا نية لبناء مستوطنات جديدة

في غضون ذلك سعت إسرائيل لتهدئة القلق الدولي إزاء إلغاء "قانون فك الارتباط"، قائلة إنها لا تعتزم بناء مستوطنات جديدة هناك.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إن تصويت الكنيست يلغي "قانونا تمييزيا ومهينا يحظر على اليهود السكن في مناطق في شمال السامرة (الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي". وأضاف البيان "مع ذلك فإن الحكومة لا تعتزم إقامة مجتمعات جديدة في هذه المناطق".

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير شرعية لأنها مقامة على أراضٍ استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.

ع.ح/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)