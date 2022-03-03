العلاج عن بعد أحد فوائد الجائحة

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تسببت الجائحة في فقدان العديد من الوظائف في العالم، ولكن أيضا في إتاحة الفرص الجديدة للبعض. ففي أوغندا يقدم النظام الصحي خدمات علاجية عبر الإنترنت أو الهاتف، الأمر الذي يساهم بفرص عمل جديدة للعديد من العاملين في القطاع الصحي والخدماتي.
مشروع ضخم لعملاق الانترنت غوغل في بلدان إفريقية من شأنه تطوير مجال تكنولوجيا المعلوميات، لكن هل ستستفيد القارة حقا؟ وهل ستدعم غوغل تطور القارة اقتصاديا أم تريد الاستحواذ على أسواقها التكنولوجية؟
تسن دول أفريقية بشكل متزايد قوانين ضد تدخين الشيشة، لكن الحظر يصعب فرضه على أساس يومي، على الرغم من الترحيب الشعبي والرسمي. وخبراء صحة يحذرون من مخاطرها.
بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
طالب مشرعون أمريكيون بفرض عقوبات بموجب قانون غلوبال ماجنيتسكي على شركات إن.إس.أو الإسرائيلية ودارك ماتر الإماراتية وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين بعد اتهامات بتسهيل البرامج لانتهاكات حقوق الإنسان.
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