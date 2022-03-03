 العلاج عن بعد أحد فوائد الجائحة | DW الأخبار | DW | 26.05.2022

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العلاج عن بعد أحد فوائد الجائحة

تسببت الجائحة في فقدان العديد من الوظائف في العالم، ولكن أيضا في إتاحة الفرص الجديدة للبعض. ففي أوغندا يقدم النظام الصحي خدمات علاجية عبر الإنترنت أو الهاتف، الأمر الذي يساهم بفرص عمل جديدة للعديد من العاملين في القطاع الصحي والخدماتي.

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