 العلاج السمعي - تمارين للسمع بشكل جيد | صحتك بين يديك | DW | 05.11.2021

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صحتك بين يديك

العلاج السمعي - تمارين للسمع بشكل جيد

نسمع في كل يوم الكثير من الضوضاء من حركة المرور على سبيل المثال فهل يمكن أن يؤثر ذلك على سمعنا بشكل دائم. بالإضافة إلى المعينات السمعية الكلاسيكية يوصي الخبراء بالعلاج السمعي.

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