العلاج السمعي - تمارين للسمع بشكل جيد

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نسمع في كل يوم الكثير من الضوضاء من حركة المرور على سبيل المثال فهل يمكن أن يؤثر ذلك على سمعنا بشكل دائم. بالإضافة إلى المعينات السمعية الكلاسيكية يوصي الخبراء بالعلاج السمعي.
أظهرت نتائج دراسة حديثة أن كوفيد-19 يمكن أن يؤثر سلبا على حاسة السمع، ويتسبب في ظهور طنين الأذن أو تفاقمه لدى الأشخاص الذين يعانون منه مسبقا. كيف؟
بفضل استخدام "غرسات الضوء" سيكون بإمكان الصم تحسين جودة السمع بشكل أفضل بكثير من تلك المتاحة عبر استخدام القوقعة الصناعية التقليدية. هذا ما يسعى إلى تحقيقه فريق بحث يشرف عليه عالم ألماني. كيف؟
ثقب الأذن لغرض التزين وارتداء أقراط هو أمر شائع. ولكن كيف نتعامل مع قد يحدث لاحقا من التهابات في هذه الثقوب، خاصة إن كانت الثقوب في غضروف الأذن وليس بمنطقة شحمة الأذن فقط؟ إليكم مجموعة من العلاجات المنزلية...
يواجه من يعانون من ضعف أو انعدام حاسة السمع العديد من المواقف التي قد تشكل خطراً على حياتهم. تطبيق على ساعة اليد يساعد هذه الفئة من البشر. كيف يعمل هذا الاختراع الجديد؟ وبما يتميز عن غيره؟
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