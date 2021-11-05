العلاج السمعي - تمارين للسمع بشكل جيد

"الساعة السمعية".. تطبيق يُعين ضعاف وفاقدي السمع!

يواجه من يعانون من ضعف أو انعدام حاسة السمع العديد من المواقف التي قد تشكل خطراً على حياتهم. تطبيق على ساعة اليد يساعد هذه الفئة من البشر. كيف يعمل هذا الاختراع الجديد؟ وبما يتميز عن غيره؟