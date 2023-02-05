 العقيدة والحياة - كاتدرائية أولم - كنيسة بأعلى برج في العالم | العقيدة والحياة | DW | 02.07.2023

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العقيدة والحياة

العقيدة والحياة - كاتدرائية أولم - كنيسة بأعلى برج في العالم

تقع كاتدرائية أولم مونستر في وسط مدينة أولم ويبلغ ارتفاع برجها 161,53 مترا ، وهو أعلى برج كنيسة في العالم.

تم وضع حجر أساس الكاتدرائية قبل نحو 650 عاما. حينها كانت أولم واحدة من أكثر المدن الإمبراطورية قوة وازدهارا في العصور الوسطى. ومن خلال بناء هذه الكاتدرائية العملاقة شيد المواطنون نصباً تذكارياً أبديا يمثل تحفة على الطراز القوطي. الكاتدرائية هي قلب المدينة ومكان للمنافسات الدولية. كما تعد تاريخا ملموسا وموقع تدريب لتسلق المرتفعات أو مكانا للتأمل الروحي. كاتدرائية أولم هي أكثر من مجرد مكان يضم أعلى برج في العالم.

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