العقيدة والحياة - كاتدرائية أولم - كنيسة بأعلى برج في العالم

تم وضع حجر أساس الكاتدرائية قبل نحو 650 عاما. حينها كانت أولم واحدة من أكثر المدن الإمبراطورية قوة وازدهارا في العصور الوسطى. ومن خلال بناء هذه الكاتدرائية العملاقة شيد المواطنون نصباً تذكارياً أبديا يمثل تحفة على الطراز القوطي. الكاتدرائية هي قلب المدينة ومكان للمنافسات الدولية. كما تعد تاريخا ملموسا وموقع تدريب لتسلق المرتفعات أو مكانا للتأمل الروحي. كاتدرائية أولم هي أكثر من مجرد مكان يضم أعلى برج في العالم.