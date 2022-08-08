العقيدة والحياة - سرّ المقدّس

يركز الفيلم على كتاب العالم اللاهوتي الألماني رودولف أوتو "المقدس" الذي كان أكثر كتب اللاهوت مبيعاً في عام 1917. يصف أوتو تجربة المقدس على أنها عاطفة تتأرجح بين الحبور والرهبة. ويقول: "إنها تعيش في أعماق كل الأديان، وبدونها لما كانت الأديان أصلا". هذا يعني أن المقدس ليس شيئاً ندركه بأذهاننا، بل هو شيء يعترينا ويتملك أحاسيسنا. إنه تجربة نعيشها. ولا يمكننا التحدث عنها دون جدل. فالمقدس يوقظ بشكل متكرر قوى الناس الإبداعية ويُلهمهم ليصبحوا فاعلين بشكل خلّاق. في نفس الوقت، تسعى الأديان، وجميع الطوائف، إلى الاقتراب من هذا المقدس والتواصل معه بطرق مختلفة. يتقفى الفيلم أثر المقدّس في كاتدرائية مريم العذراء - ملكة السلام في مدينة نيفيغس الألمانية، عبر التساؤل عن كيفية بناء المقدس، كما يُعرّج على الرسام البرليني روبرت فيبِر، الذي يتناول في لوحاته القديسة مريم وقديسين آخرين، ويسأل عما تعنيه كلمة "مقدس" للكنائس فعلا، في رحلة قصيرة عبر تاريخ طويل لما نسميه "مقدّس".