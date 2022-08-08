 العقيدة والحياة - سرّ المقدّس | العقيدة والحياة | DW | 05.03.2023

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العقيدة والحياة

العقيدة والحياة - سرّ المقدّس

يتتبع الفيلم آثار شيء يصعب فهمه ألا وهو المقدّس، ففي جميع أديان العالم توجد أشياء مقدّسة، قد تكون جبلاً، أو موقعاً معينا. المسيحيون مثلاً يعتبرون الإنجيل مقدّساً، ولهذا يُسمونه الكتاب المقدس. كما يعني المقدّس، بالمعنى التقليدي، القرب من الله بشكل خاص وهو في أغلب الأديان شيء كامل وإلهي. لكن ما الذي تعنيه لنا كلمة "مقدّس" اليوم؟

يركز الفيلم على كتاب العالم اللاهوتي الألماني رودولف أوتو "المقدس" الذي كان أكثر كتب اللاهوت مبيعاً في عام 1917. يصف أوتو تجربة المقدس على أنها عاطفة تتأرجح بين الحبور والرهبة. ويقول: "إنها تعيش في أعماق كل الأديان، وبدونها لما كانت الأديان أصلا". هذا يعني أن المقدس ليس شيئاً ندركه بأذهاننا، بل هو شيء يعترينا ويتملك أحاسيسنا. إنه تجربة نعيشها. ولا يمكننا التحدث عنها دون جدل. فالمقدس يوقظ بشكل متكرر قوى الناس الإبداعية ويُلهمهم ليصبحوا فاعلين بشكل خلّاق. في نفس الوقت، تسعى الأديان، وجميع الطوائف، إلى الاقتراب من هذا المقدس والتواصل معه بطرق مختلفة. يتقفى الفيلم أثر المقدّس في كاتدرائية مريم العذراء - ملكة السلام في مدينة نيفيغس الألمانية، عبر التساؤل عن كيفية بناء المقدس، كما يُعرّج على الرسام البرليني روبرت فيبِر، الذي يتناول في لوحاته القديسة مريم وقديسين آخرين، ويسأل عما تعنيه كلمة "مقدس" للكنائس فعلا، في رحلة قصيرة عبر تاريخ طويل لما نسميه "مقدّس".

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