العقيدة والحياة - جرس الكنيسة - أنغام معلقة بين السماء والأرض

تُقرع الأجراس عالياً على أبراج الكنيسة، وغالباً ما تكون خفية عن الأنظار لكنها مسموعة، وهي تُشكل إيقاع حياة الناس اليومية منذ قرون، ولا تزال أصواتها الفريدة تدعو الناس إلى الصلاة وخدمة القداس حتى يومنا هذا، وبالتالي أصبح جرس الكنيسة صوت المسيحية.
يعتبر الدكتور كورت كرامر أحد أشهر خبراء الأجراس في العالم، فهو يختبر ويرمم عددا لا يحصى من الأجراس في أبرشية فرايبورغ ومحيطها منذ أكثر من 40 عاماً، لذا فهو يُلقب بـ"السيد بيم بام" تقديرًا له وممازحة معه أيضا. يرافق تقرير دويتشه فيله كورت كرامر في الصعود إلى أبراج الأجراس العالية، ويسلط الضوء على سحر هذا الجسم بأصواته الجليلة، وبداياته الثقافية والتاريخية وكيفية تصنيعه والعناية به حتى يحافظ على رنينه لقرون. بالإضافة إلى ذلك يتم كشف البعد الروحي الخفي لقرع أجراس الكنيسة.