العقيدة والحياة - جرس الكنيسة - أنغام معلقة بين السماء والأرض

يعتبر الدكتور كورت كرامر أحد أشهر خبراء الأجراس في العالم، فهو يختبر ويرمم عددا لا يحصى من الأجراس في أبرشية فرايبورغ ومحيطها منذ أكثر من 40 عاماً، لذا فهو يُلقب بـ"السيد بيم بام" تقديرًا له وممازحة معه أيضا. يرافق تقرير دويتشه فيله كورت كرامر في الصعود إلى أبراج الأجراس العالية، ويسلط الضوء على سحر هذا الجسم بأصواته الجليلة، وبداياته الثقافية والتاريخية وكيفية تصنيعه والعناية به حتى يحافظ على رنينه لقرون. بالإضافة إلى ذلك يتم كشف البعد الروحي الخفي لقرع أجراس الكنيسة.