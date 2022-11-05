العقيدة والحياة - ترحال باسم الرب - الدرّاجون الورعون

لا يوجد ذكر للدراجات الهوائية في الكتاب المقدس، لكن القس البروتستانتي ميشائيل شتال يقول: "أنا متأكد، لو كان يسوع اليوم بيننا، لتنقل على دراجة هوائية". وجدير بالذكر أن شتال ليس لاهوتياً فحسب، بل وشغوف بالدراجات الهوائية، ولذا فهو يعرف حجم التقاطع الكبير بين الأمرين.
كما هي الحال عندما يتم إدخال الدراجات الهوائية إلى القداس الإلهي في كنيسة القديسة كاترين الرئيسية في هامبورغ مثلا. وبنفس الشغف يتحدث الحجاج راكبو الدراجات الهوائية في بافاريا عما يشعرون به من راحة روحية بفضل جولاتهم على الدراجات. قائد جولات الدراجات الهوائية مارتين شولتسه لا يشعر بقربه من الكون كما وهو على الدراجة الهوائية. وليس عبثاً أن تكون هناك في ألمانيا 350 كنيسة يمكن الوصول إليها عبر مسارات للدراجات. كنائس لا تمنح الدرّاجين السكينة فقط بل وتمثل فرصة للاستراحة وتذوق بعض المأكولات.