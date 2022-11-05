العقيدة والحياة - ترحال باسم الرب - الدرّاجون الورعون

كما هي الحال عندما يتم إدخال الدراجات الهوائية إلى القداس الإلهي في كنيسة القديسة كاترين الرئيسية في هامبورغ مثلا. وبنفس الشغف يتحدث الحجاج راكبو الدراجات الهوائية في بافاريا عما يشعرون به من راحة روحية بفضل جولاتهم على الدراجات. قائد جولات الدراجات الهوائية مارتين شولتسه لا يشعر بقربه من الكون كما وهو على الدراجة الهوائية. وليس عبثاً أن تكون هناك في ألمانيا 350 كنيسة يمكن الوصول إليها عبر مسارات للدراجات. كنائس لا تمنح الدرّاجين السكينة فقط بل وتمثل فرصة للاستراحة وتذوق بعض المأكولات.