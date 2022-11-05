 العقيدة والحياة - ترحال باسم الرب - الدرّاجون الورعون | العقيدة والحياة | DW | 07.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العقيدة والحياة

العقيدة والحياة - ترحال باسم الرب - الدرّاجون الورعون

لا يوجد ذكر للدراجات الهوائية في الكتاب المقدس، لكن القس البروتستانتي ميشائيل شتال يقول: "أنا متأكد، لو كان يسوع اليوم بيننا، لتنقل على دراجة هوائية". وجدير بالذكر أن شتال ليس لاهوتياً فحسب، بل وشغوف بالدراجات الهوائية، ولذا فهو يعرف حجم التقاطع الكبير بين الأمرين.

كما هي الحال عندما يتم إدخال الدراجات الهوائية إلى القداس الإلهي في كنيسة القديسة كاترين الرئيسية في هامبورغ مثلا. وبنفس الشغف يتحدث الحجاج راكبو الدراجات الهوائية في بافاريا عما يشعرون به من راحة روحية بفضل جولاتهم على الدراجات. قائد جولات الدراجات الهوائية مارتين شولتسه لا يشعر بقربه من الكون كما وهو على الدراجة الهوائية. وليس عبثاً أن تكون هناك في ألمانيا 350 كنيسة يمكن الوصول إليها عبر مسارات للدراجات. كنائس لا تمنح الدرّاجين السكينة فقط بل وتمثل فرصة للاستراحة وتذوق بعض المأكولات.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - قديسات كولونيا 05.11.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - بصحتك وآمين - مع قسيس الويسكي في اسكتلندا 04.09.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - الكنيسة في زمن الحرب 08.08.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - أوبرامار غاو - قرية شغفها المسرح والمسيح 03.07.2022

المزيد العقيدة والحياة

Transidente Pfarrerin Elke Spörkel

العقيدة والحياة - الكنيسة والجندر - قصة قسيس متحول جنسيا 02.04.2023

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - سرّ المقدّس 05.03.2023

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - طائر الفينيق ينهض من الرماد - جهود إنقاذ كنيسة من الانهيار 05.02.2023

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - أزمة المناخ - الحبوب كسلاح 03.12.2022