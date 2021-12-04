العقيدة والحياة - بين الرهبنة وريادة الأعمال - دير بلانكشتيتن

نادراً ما يجد الرهبان وقتاً للصلاة، إذ أن مشاغلهم كثيرة في الزراعة وتربية الحيوانات وإدارة المخبز والمسلخ. وكل هذه الأعمال لم يعد يقوم بها رهبان بأيديهم، بل أن هناك أكثر من 120 عاملاً من غير الرهبان يُسيرون أعمال الدير. وعلى الجميع أن يعملوا بجد للوصول إلى حجم مبيعات قدره 5 ملايين يورو سنوياً. وإلى جانب المتاجر الخاصة بالدير، يوصل الدير منتوجاته إلى أسواق ومتاجر المنتجات العضوية ودكاكين أخرى. وفوق كل هذا، يتوجب على الرهبان العناية بالدير نفسه وبالمكتبة التي تضم أكثر من 120 ألف كتاب. هذا الفيلم يوضح كيف يستطيع رهبان دير بلانكشتيتن الأخضر الجمع ما بين كل هذه الواجبات.