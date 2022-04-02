 العقيدة والحياة - بصحتك وآمين - مع قسيس الويسكي في اسكتلندا | العقيدة والحياة | DW | 04.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العقيدة والحياة

العقيدة والحياة - بصحتك وآمين - مع قسيس الويسكي في اسكتلندا

الكاهن الكاثوليكي فولفغانغ ف. روته شخص غير عادي. ليس فقط لأنه يتتبع روحيًا قدسية الويسكي في رحلات الحج التي ينظمها. بل وبينما يقوم باستكشاف جمال اسكتلندا الصارخ، يتناول القسيس، الذي يصف نفسه بالثائر الكنسي، قضايا جدية تواجه كنيسته.

يتحدث فولفغانغ ف. روته عن محاولة اغتصاب أسقفه له، وأن كنيسته أمرته بعد ذلك بالتزام الصمت. ولكن بدلًا من التزامه الصمت، يبذل روته قصارى جهده كي يَحدُث في الكنيسة تغييرٌ يراه ضرورياً، مطالبًا بكهنوت النساء ومباركة الأزواج المثليين والتعامل المنفتح والصريح مع الاعتداءات الجنسية.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - جرس الكنيسة - أنغام معلقة بين السماء والأرض 02.04.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - الطريق إلى الجنة يمر عبر الجحيم 05.03.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - متى تصل جرعات اللقاح؟ - ناميبيا في زمن الجائحة 21.02.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

وريث باخ الجديد 01.01.2022

المزيد العقيدة والحياة

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - الكنيسة في زمن الحرب 08.08.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - أوبرامار غاو - قرية شغفها المسرح والمسيح 03.07.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - حفظ الخليقة - حماية المناخ في رواندا 04.06.2022

DW Glaubenssachen Sendungslogo arabisch

العقيدة والحياة - بين الرهبنة وريادة الأعمال - دير بلانكشتيتن 08.05.2022