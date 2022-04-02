العقيدة والحياة - بصحتك وآمين - مع قسيس الويسكي في اسكتلندا

يتحدث فولفغانغ ف. روته عن محاولة اغتصاب أسقفه له، وأن كنيسته أمرته بعد ذلك بالتزام الصمت. ولكن بدلًا من التزامه الصمت، يبذل روته قصارى جهده كي يَحدُث في الكنيسة تغييرٌ يراه ضرورياً، مطالبًا بكهنوت النساء ومباركة الأزواج المثليين والتعامل المنفتح والصريح مع الاعتداءات الجنسية.