العقيدة والحياة - بصحتك وآمين - مع قسيس الويسكي في اسكتلندا

الكاهن الكاثوليكي فولفغانغ ف. روته شخص غير عادي. ليس فقط لأنه يتتبع روحيًا قدسية الويسكي في رحلات الحج التي ينظمها. بل وبينما يقوم باستكشاف جمال اسكتلندا الصارخ، يتناول القسيس، الذي يصف نفسه بالثائر الكنسي، قضايا جدية تواجه كنيسته.
يتحدث فولفغانغ ف. روته عن محاولة اغتصاب أسقفه له، وأن كنيسته أمرته بعد ذلك بالتزام الصمت. ولكن بدلًا من التزامه الصمت، يبذل روته قصارى جهده كي يَحدُث في الكنيسة تغييرٌ يراه ضرورياً، مطالبًا بكهنوت النساء ومباركة الأزواج المثليين والتعامل المنفتح والصريح مع الاعتداءات الجنسية.