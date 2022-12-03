 العقيدة والحياة - النساء والكنيسة - هل الكنيسة الكاثوليكية قابلة للإصلاح؟ | العقيدة والحياة | DW | 04.06.2023

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العقيدة والحياة

العقيدة والحياة - النساء والكنيسة - هل الكنيسة الكاثوليكية قابلة للإصلاح؟

ماريا 2.0 حركة نسائية تطالب بتحقيق المساواة داخل الكنيسة الكاثوليكية، بما في ذلك في المناصب الرسمية، وتطالب بالسماح للمرأة بتولي الوظائف التي ما تزال حكرًا على الرجال ككاهنات وشماسات، أي مساعدات للكهنة، وثمة نساء يَرْغَبْن في تبوّء أعلى منصب في الكنيسة الكاثوليكية، وهو منصب الباباوية.

فهل هن داعيات انقسام خطيرات، أم مصلحات شجاعات؟ حول ذلك تتباين وجهات النظر. ماري ميرشر وفيرونيكا غريفه من برلين كاثوليكيتان قلبًا وقالبًا، وتعتقدان أن المرأة كقسيسه أو مباركِة لزواج المثليين يجب أن تكون ممكنة داخل الكنيسة الكاثوليكية في القرن الحادي والعشرين. في هذا الفيلم يلتقي إصلاحيون وتقليديون إلى طاولة النقاش. تُرى، هل الكنيسة الكاثوليكية قابلة للإصلاح أم سيبقى كل شيء على حاله؟

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