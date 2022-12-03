العقيدة والحياة - النساء والكنيسة - هل الكنيسة الكاثوليكية قابلة للإصلاح؟

فهل هن داعيات انقسام خطيرات، أم مصلحات شجاعات؟ حول ذلك تتباين وجهات النظر. ماري ميرشر وفيرونيكا غريفه من برلين كاثوليكيتان قلبًا وقالبًا، وتعتقدان أن المرأة كقسيسه أو مباركِة لزواج المثليين يجب أن تكون ممكنة داخل الكنيسة الكاثوليكية في القرن الحادي والعشرين. في هذا الفيلم يلتقي إصلاحيون وتقليديون إلى طاولة النقاش. تُرى، هل الكنيسة الكاثوليكية قابلة للإصلاح أم سيبقى كل شيء على حاله؟