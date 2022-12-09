 العقيدة والحياة - الكنيسة والجندر - قصة قسيس متحول جنسيا | العقيدة والحياة | DW | 02.04.2023

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العقيدة والحياة

العقيدة والحياة - الكنيسة والجندر - قصة قسيس متحول جنسيا

كانت فضيحة بكل حيثياتها. في عام 2010 أعلن راعي الكنيسة الإنجيلية في هالدرن أنه امرأة، فانقلبت القرية رأساً على عقب، تلى ذلك رفض وإنكار وإقصاء، لكنه قرار شجاع وبداية جديدة أيضاَ.

في عام 2010، لم تجد إلكه شبوركل مخرجاً آخر لهذا. فقد أرادت الدفاع عما كانت عليه دوما: امرأة في جسد رجل. في سن الخمسين، وبصفتها راعية لكنيسة صغيرة في البلاد، تجرأت وأعلنت هويتها الجنسية. لم يكن أمامها سوى هذا الخيار كبديل عن الانتحار. لم يكن أحد في البلدة يعرف شيئا كهذا من قبل، ولم يفهمه كثيرون أيضا. فشلت مساعي إلكه شبوركل في عملها قسيسةً في كنيستها، كما فشل زواجها. لكنها عايشت نهاية سعيدة، ليس على المستوى المهني فحسب، بل والخاص أيضا. قصتها قصة إنكار ويأس وإقصاء. ولكن قصة شجاعة وبداية جديدة ومصالحة أيضاً.

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