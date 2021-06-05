العقيدة والحياة - الطريق إلى الجنة يمر عبر الجحيم

الظلام دامس... من الأبواب يدخل خمسون شخصاً متشحين بالسواد. يصطفون على مسافات متساوية فوق شكل بيضاوي. ضوء مائل للزرقة يسقط على الوجوه المطلية باللون الأبيض. ويبدؤون بغناء مقطوعات لـ "باخ". وبعد فترة وجيزة، تظهر في وسط الشكل البيضاوي شخصية بالمعطف الأسود وغطاء الرأس الذي عُرف بهما مارتن لوثر. وبصوت عال يتلو آيات من سفر "رؤيا يوحنا" من الإنجيل. إنه العرض المسرحي: "لوثر يرقص مع الآلهة".