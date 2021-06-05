 العقيدة والحياة - الطريق إلى الجنة يمر عبر الجحيم | العقيدة والحياة | DW | 05.03.2022

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العقيدة والحياة

العقيدة والحياة - الطريق إلى الجنة يمر عبر الجحيم

جوقة الإذاعة البرلينية الشهيرة تحت إشراف المخرج الأمريكي روبرت ويلسون، تُقدم عرضاً مسرحياً يجمع فيه بين لوثر وباخ. رؤية إبداعية تؤكد على مكانة لوثر بين عمالقة الفكر والفن العالميين.

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الظلام دامس... من الأبواب يدخل خمسون شخصاً متشحين بالسواد. يصطفون على مسافات متساوية فوق شكل بيضاوي. ضوء مائل للزرقة يسقط على الوجوه المطلية باللون الأبيض. ويبدؤون بغناء مقطوعات لـ "باخ". وبعد فترة وجيزة، تظهر في وسط الشكل البيضاوي شخصية بالمعطف الأسود وغطاء الرأس الذي عُرف بهما مارتن لوثر. وبصوت عال يتلو آيات من سفر "رؤيا يوحنا" من الإنجيل. إنه العرض المسرحي: "لوثر يرقص مع الآلهة".

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